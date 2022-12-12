Южные сборы владимирского «Торпедо» под угрозой срыва

Фото из группы ФК "Торпедо" в ВК.

По итогам первого этапа владимирское «Торпедо» попало в группу сильнейших, выполнив поставленную задачу. Сейчас команда отдыхает и набирается сил перед предстоящим сезоном.

Главный тренер черно-белых Александр Горбачев улетел в родной Калининград — занимается накопившимися делами, ходит в тренажерный зал и бассейн. И, конечно же, смотрит чемпионат мира по футболу. Но пока соревнования его не сильно впечатляют.

- Каких-то новшеств и тенденций развития футбола на этом чемпионате я не вижу в отличие, например, от чемпионата 2014-го года. Что касается команд, то сильно разочаровали бельгийцы, датчане. Мне нравятся французы – очень мощная команда, физически сильные. А вообще на таком чемпионате побеждают команды со звездами, - считает Александр Горбачев.

Могли быть третьими, кабы не травмы

Подводя итоги сезона, наставник черно-белых говорит, что по большому счету всё получилось. Например, в весенней части чемпионата стояла задача - не вылететь и набрать 50 процентов очков. «Торпедо» сыграло 8 игр, 7 из которых выиграло. Кроме того, удалось сохранить костяк команды и усилить ее новыми игроками.

Наставник черно-белых вообще считает, что команда могла закончить год и на третьем месте, если бы не травмы ключевых игроков — Никиты Андреева, Максима Полякова и Владислава Лабзина. Сейчас они проходят реабилитацию.

- У Никиты Андреева была операция, она прошла хорошо, сейчас он восстанавливается. Думаю, что к началу подготовки Никита будет с нами. У Влада ситуация чуть сложнее — два перелома. Реабилитацию он будет проходить чуть дольше, но планируем, что весной все же он будет играть, - сообщил Александр Горбачев.

Фото из группы ФК "Торпедо" в ВК.

Наставник команды не скрывает, что хотелось бы добавить «свежей крови» за счет новых игроков, тем более что Игорь Родионов, который сейчас находится в аренде, скорее всего, уйдет из стана черно-белых. Но пока непонятно, сможет команда усилиться или нет. А кандидаты уже есть.

- Мне звонят тренеры из Премьер-лиги и спрашивают, не хотели бы мы взять молодых футболистов, которые пока не дотягивают до основного состава. Я не против освежить пару игроков. Посмотрим, получится ли, - говорит Горбачев.

Кстати, владимирские чиновники не раз говорили о том, что нужно делать ставку на местных игроков. По словам наставника черно-белых, те, кто себя проявляет, берут на тренировку. Но в тоже время владимирских футболистов необходимо учить не только технике, но и воспитанию.

- Сейчас нет такого, что футболист приходит за час до тренировки и сидит ждет. Наоборот, местные еще и опоздать могут. Или протягивают руку тренеру, а сами при этом сидят в телефоне, - уверен Горбачев.

Больше голов — выше посещаемость

А вот что, действительно, удручает, так это посещаемость игр. Трибуны не заполнены даже наполовину. Александр Горбачев считает, что нужно создавать для людей настоящий праздник, делать розыгрыши, создавать больше атрибутики. В пример он приводит игры в Калининграде, где накануне матчей автобусы увешаны афишами, на радио и телевидении постоянно анонсируются игры. Весь город живет предстоящим спортивным событием. И это очень влияет на посещаемость. Плюс футболисты должны показывать зрелищную игру, которую хочется смотреть.

Фото из группы ФК "Торпедо" в ВК.

- Надо играть и больше забивать, болельщик идет смотреть на голы. Хотя играли мы в этом сезоне хорошо, не было скучного катания мяча. Но вот мастерства, чтобы забивать, нам пока не хватает, - отмечает тренер черно-белых.

Еще один негативный момент связан с финансированием. Клубу с прошлого года увеличили бюджет с 36 до 50 миллионов рублей. Но учитывая рост цен, и этой суммы уже может не хватить. Например, под угрозой срыва находится южный сбор футболистов.

- От директора идет такой посыл, что мы останемся без южных сборов. Это не очень хорошо. Я созваниваюсь, ищу команды для спарринга и не могу никого найти. «Знамя труда» уезжает на три недели, «Муром», «Тверь», «Рязань» тоже, «Кострома» уже находится в Турции. Даже «Балтика-БФУ», студенты и те едут в Кисловодск. Если мы затянем на полторы недели, ждать нас уже никто не будет, - констатирует Александр Горбачев. - Кисловодск дает эффект, нужна смена обстановки, в том числе, эмоциональная. Не говоря уже о погодных условиях.

30 января владимирское «Торпедо» начнет тренировки. 11 и 25 февраля черно-белые сыграют дома с «Муромом», а 18 февраля попросят приехать команду из Орехово-Зуево.