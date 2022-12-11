Спикер владимирского Заксобрания предлагает разработать реестр вредных компьютерных игр

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то может спросить, а причем здесь Владимирская область. Дело в том, что данную структуру возглавляет спикер Заксобрания 33 региона Владимир Киселев. И он активно участвует в дискуссии, посвященной компьютерным играм.

Пусть НИИ изучает влияние игр

Последние вообще с недавнего времени весьма заинтересовали депутатское сообщество, которое явно решило урегулировать эту сферу со всех сторон. Так, в начале ноября депутаты Госдумы предложили остановить распространение игр, в которых содержится пропаганда насилия и жестокости, порнографии, ЛГБТ, ненормативной лексики, суицида, наркотиков и их изготовления, а также информации, способной склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.

Вслед за ними тему подняли, как раз и на Совете законодателей. Председателей областных Заксобраний обсуждали, как понять, в какую игру можно играть ребенку, а в какую – опасно, и как оградить детей от негативного контента, который может быть навязан игрой. В первую очередь, говорили о западных видеоиграх, заявляя, что там зачастую пропагандируются культ насилия и жестокости, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность. По мнению депутатов, именно это приводит порой к вспышкам агрессии у несовершеннолетних, добавляя, что также из-за игр страдает здоровье детей – ухудшается зрение и осанка, нарушается сон.

- Один из важнейших вопросов – отсутствие профессиональной экспертизы, реестра вредных для детей компьютерных игр в РФ. Поэтому одно из основных предложений, которые высказали наши председатели Законодательных Собраний, – создать специализированную организацию, возможно, НИИ, которая бы профессионально занималась изучением влияния компьютерных игр на здоровье детей. И, проводя эту экспертизу, можно создать в целом реестр компьютерных игр и реестр игр, которые вредны для детей, - заявил Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, председатель Комиссии Совета законодателей РФ.

Фото предоставлено пресс-службой ЗС Владимирской области.

Средний возраст геймера – 36 лет

Впрочем, с такой оценкой согласны далеко не все. Причем речь идет даже не о рядовых геймерах (тех, кто играет в компьютерные игры на достаточно регулярной основе), но и о весьма серьезных структурах. К примеру, Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» еще в 2020 году опубликовал интересное исследование «Индустрия компьютерных игр-2020». Для нынешней темы главным стоит назвать следующий факт – средним возрастом геймера в России считается возраст в 36 лет! Как-то далековато от детского возраста.

- Чаще всего о компьютерных играх в России вспоминают, когда происходят какие-либо неприятные события в наших школах, связанных со стрельбой, - считает владимирский геймер Иван Стоянов. – При этом обязательно выясняется, что виновник трагедии играл перед этим в какую-нибудь жуткую стрелялку. Все, всем сразу ясно, что виноваты компьютерные игры. Однако при этом чуть позже становится известно, что человек состоял на учете в психдиспансере или что в его семье мать пила, а отец был наркоманом. Но даже в таком случае, игры виноваты, а не семья, общество. При этом никто не говорит о позитивном влиянии компьютерных игр – о том, что они многим помогают социализироваться и интегрироваться в общество, что некоторые игры развивают моторику. Что есть огромный пласт логических игр, развивающих мышление. Если уж так хочется порядка, вводите возрастные ограничения, и пусть родители, ребенок которых играет в игры, не предназначенные ему по возрасту, платят серьезные штрафы государству.

Кстати, что-то подобное и предложили члены комиссии Правительству РФ. Они считают, что стоит рассмотреть возможность ввести обязательную идентификацию пользователей компьютерных игр через любую российскую систему. И ребенок сможет входить в такие системы только с помощью родителей.

Также в Совете законодателей считают, что нужно блокировать торрент-трекеры, где можно скачивать вредные для детей компьютерные игры.