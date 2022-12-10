На благотворительном фестивале во Владимире соберут деньги на медикаменты бойцам

Фото предоставлено организаторами.

Вот уже в четвертый раз в областном центре пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Суть его в том, чтобы собрать деньги на помощь тому, кто в этом очень нуждается. Каждый год он собирает от 800 до 1500 участников. В 2019 году владимирцы собирали средства на новогодние подарки детям из сельской глубинки, в 2020-м — для людей, больных раком. В прошлом году с помощью неравнодушных людей удалось собрать средства для покупки шезлонга для купания девочке с ДЦП.

- Цель фестиваля в этом году — это не какая-то определенная сумма. Мы трезво оцениваем и принимаем все, что сейчас происходит. В стороне оставаться не хотим, поэтому решили собрать средства на приобретение партии медикаментов, которые потом будут отправлены бойцам в зону проведения СВО, - говорит председатель благотворительной организации «Добрый Владимир» Олеся Саликова.

Гостям, по традиции, обещают интересную программу. Пока на сцене будут выступать музыкальные коллективы, владимирцы смогут принять участие в различных мастер-классах. На фестивале предложат смастерить ангела из шерсти, порисовать в технике эбру, сделать брелоки в стиле пуантилизм, свечи из вощины и поделки из сухих цветов, а также расписать пряники. Кроме того, будет мастер-класс по оказанию первой помощи с использованием современных манекенов. Изготовленные сувениры можно будет забрать с собой или отдать на благотворительную ярмарку, которая также будет проходить на фестивале. На ней можно будет купить новогодние подарки для друзей и близких.

Фото предоставлено организаторами.

- Новинка этого года — проведение этикет-игры. Такой формат не только познакомит с хорошими манерами и правилами этикета, но и поможет развить логику, интеллект, умение работать в команде. Участвовать могут не только дети, но и их родители. Проведет игру школа этикета «Элиза», - рассказала Олеся Саликова.

Гости фестиваля сами смогут выбрать способ пожертвования. Можно будет опустить деньги в один из установленных стационарных ящиков, которые будут стоять по всему гастромаркету, а можно перевести сумму по обозначенному на них QR-коду. Кроме того, деньги от продажи некоторых видов кофе тоже пойдут на благотворительные цели.

Фестиваль будет проходить с 12 до 17 часов по адресу: ул. Дворянская, 27а, корпус 1. Вход свободный.