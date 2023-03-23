Депутаты ЗС проверили состояние дел в особой экономической зоне «Доброград»

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Владимирской области.

Сама поездка произошла 21 марта. В ходе нее депутаты Заксобрания заслушали вице-губернатора Владимирской области Александра Ремигу, отвечающего в Правительстве 33 региона за экономику, а также представителей тех компаний, что сейчас активно здесь строятся.

«Даже перевыполнили план»

Напомним, что история началась еще несколько недель назад на февральском заседании Заксобрания, когда лидер фракции КПРФ в ЗС Антон Сидорко заявил о том, что цифры по реализации проекта создания ОЭЗ «Доброград» пока не внушают оптимизма.

- Из 24,3 млрд рублей инвестиций привлечено лишь 4,7 млрд рублей, что составляет 19,3% от целевого показателя, - говорил тогда депутат. - Из 4282 рабочих мест создано вообще только 188. Это 4,4% от запланированных показателей.

Антон Сидорко привел еще несколько показателей, а после предложил «вызвать на ковер» вице-губернатора Александра Ремигу. Объяснял он это тем, что деньги на Доброград выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Почти 4 миллиарда рублей в случае неудачи придется возвращать. В ответ председатель ЗС Владимир Киселев предложил другой вариант – выехать депутатам в Доброград и на месте все посмотреть.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Владимирской области.

И вот поездка совершилась. Депутаты спросили Александра Ремигу почти обо всем: сколько рабочих мест обеспечит ОЭЗ «Доброград», как проходит газификация территории и дорожное строительство, какие производства здесь откроются, можно ли будет купить продукцию резидентов ОЭЗ во Владимирской области, где будут жить новые доброградцы и насколько полно они будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой.

Александр Ремига ответил, что проект создания особой экономической зоны реализуется вполне успешно.

- Начнем с того, что проект «Доброград» состоит из двух частей – создание особой экономической зоны и строительства населенного пункта Доброград с соответствующей инфраструктурой, - сказал он – Средства инфраструктурного бюджетного кредита идут на создание социальной инфраструктуры, строительство дорог и инженерных сетей. На сегодняшний день инвесторы вложили в проект уже 3,5 миллиарда рублей. По большому счету это уже даже перевыполнение плана.

Санкции замедлили темпы

Власти уточнили, что цифры, озвученные на февральском заседании Заксобрания, касались лишь показателей на 2022 год. И на тот момент вполне укладывались в график.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Владимирской области.

С точки зрения промышленного развития территории серьезных оснований для опасений у «белого дома» нет. Как заявил Ремига, по условиям предоставления кредита в Доброград необходимо было привлечь как минимум пять резидентов (план на 2022 год), а в настоящее время здесь обосновались уже шесть. Еще две инвест-заявки сейчас в работе. Согласно требованиям, объем частных инвестиций должен соответствовать государственным вложениям в равной пропорции, а в Доброграде каждый бюджетный рубль привлек уже семь рублей инвесторов.

При этом Александр Ремига отметил, что эта работа была бы еще эффективнее, если бы прежних зарубежных партнеров-резидентов ОЭЗ не вынудили ввести санкции.

- Мы разобрались с этой ситуацией благодаря, в первую очередь, активной позиции наших инвесторов. Перешли на другие рынки и организовали эти процессы. Но, безусловно, по времени объективно сдвижка произошла.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Владимирской области.

«Это сюрреализм!»

Кстати, в ходе экскурсии по Доброграду Александр Ремига еще и успел высказать претензии депутату Антон Сидорко. Произошло это уже в момент изучения самого города Доброграда и при обсуждении темпов строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

По словам Александра Ремиги, Доброград уверенно опережает график работ. На это Антон Сидорко заметил, что «многие покупают недвижимость в Доброграде просто как инвестицию, а не чтобы жить». Ремига возмутился и заявил:

- Продано на текущий момент уже около 25 тысяч квадратных метров жилья. И рассматривать данный факт, что все скопом просто используют его как инвестицию – это сюрреализм, - взорвался вице-губернатор. - Вы сейчас своими заявлениями приносите не только вред проекту Доброград, но и наносите колоссальный вред имиджу региона. А то у нас уже спрашивают, что у вас там происходит с Доброградом. Давайте лучше работать в команде!

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Владимирской области.

В итоге, депутаты побывали на новостройках школы, спортивного комплекса, детского сада. Из 14 запланированных социально-значимых объектов сейчас возводятся 11. Работы по трем оставшимся начнутся в нынешнем году. По жилищному строительству показатели еще лучше: к уже построенным 25 тысячам квадратов на нынешний год запланировано еще 50 тысяч. По условиям соглашения это строительство идет исключительно за счет инвесторов.

- В этом году у нас запланировано к сдаче огромное количество объектов. Мы, скорей всего, даже побьем рекорд Коврова по количеству введенных метров, – уточнил гендиректор проекта «Город Доброград» Олег Фомин.

Как заявили областные власти, хотя запланированные показатели по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет региона пока не достигнуты, но заработанных в Доброграде денег уже хватает на обслуживание инфраструктурного бюджетного кредита. И это с учетом того, что здешние предприятия далеки от плановых мощностей и находятся на стадии развертывания производства.

- Лет через пять мы с вами эту территорию не узнаем. Мы вновь приедем сюда, а здесь будет, как в песне пелось, город-сад. Здесь будет город Доброград, - сделал в итоге вывод спикер ЗС Владимир Киселев.