На владимирских дорогах бороться с ДТП предлагают «шокирующими баннерами»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По итогам 11 месяцев текущего года областная ГИБДД обнаружила на дорогах Владимирской области 32 очага аварийности, причем антирекорд побил Гусь-Хрустальный район.

Смертельная Р-132 под Гусь-Хрустальным

Как рассказал в ходе заседания областной комиссии по безопасности дорожного движения врио начальника УГИБДД по Владимирской области Артур Амосов, за минувшие 11 месяцев на дорогах региона погибло 188 человек, еще 2110 получили травмы.

При этом рост числа аварий зафиксирован в Киржачском, Петушинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах, а в Гусь-Хрустальном районе и вовсе произошел неприятный скачок по числу погибших - с 9 до 22.

При этом из 32 очагов аварийности, сформировавшихся в нынешнем году, наиболее проблемными оказались участки трассы М-7 «Волга с 290 по 295 километр и район Р-132 под Гусь-Хрустальным. Показательными здесь стали сразу два последних ДТП с интервалом в неделю со смертельными исходами. В первом случае «Лексус» столкнулся с грузовиком и сгорел, а во втором - «Мерседес» врезался в «Ладу Приору». В обоих случаях, погибли люди. На участок под Гусь-Хрустальным обратил особенное внимание даже губернатор Александр Авдеев.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

По словам полковника Амосова, самые тяжелые аварии как на этом участке, так и на прочих, чаще всего происходят из-за выездов на встречную полосу, удара о препятствия и вылета в кювет с опрокидыванием. Также негативно влияют состояние обочин, наличие поворотов и глубоких кюветов и погода.

- За первые три снежных дня в ноябре из-за недостатков зимнего содержания дорог в трех происшествиях один человек погиб и пять пострадали, - сообщил Артур Амосов.

Шоссе московских дачников

Немало гибнет и пешеходов. В нынешнем году уже 47 человек расстались с жизнью под колесами машин, да и аварии с участием детей выросли по всем показателям, хотя и не сильно.

Руководство областного ГИБДД утверждает, что каждый раз вносит предложения владельцам дорог по исправлению ситуации, но не всегда находит понимание. К примеру, в Вязниках на улице Ленина есть сразу три потенциально опасных перехода, которые второй год подряд просят оборудовать «лежачими полицейскими», но оборудован пока лишь один. Между тем, за год там уже восемь раз сбили людей, один из пешеходов погиб. А во Владимире на проспекте Строителей и вовсе только после гибели парня-студента поставили искусственную неровность, хотя ГИБДД просила об этом давно.

Досталось на орехи и руководству ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», которое не поддержало идею ГИБДД установить два светофора на очагах аварийности на трассе Р-132.

В свою очередь, главы районов почти единодушно отчитались, что большая часть ДТП случается не на местных, а на федеральных трассах. Исключением стал лишь Киржачский район. По словам и.о. главы района Елены Жаровой, большинство аварий на ее территории пришлась как раз на местные дороги, особенно на шоссе «Дубки — Киржач». Объясняется это тем, что по этой трассе круглый год курсирует масса московских дачников.

Пешехода спасет интеллектуальный переход

Говоря о дорогах регионального уровня, руководитель ГБУ «Владупрадор» Михаил Климов заявил, что наиболее аварийными по-прежнему остаются трассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» и «Владимир — Муром — Арзамас».

Кроме того, наблюдается рост числа аварий на трассе «Владимир – Улыбышево – Коняево», где в нынешнем году 22 человека пострадали и пятеро погибли.

В качестве мер профилактики Михаил Климов и его подчиненные начали внедрять нестандартные подходы. Например, сейчас проводится эксперимент по устройству шумовых виброполос — по бокам проезжей части особым образом срезается часть асфальта, и машина, заезжая одним колесом, сама «сигнализирует» водителю, что он скатился на край дороги.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Также мы установили на этих дорогах, быть может, шокирующие баннеры, но водитель сразу замечает их и концентрирует внимание. Тут же начались звонки, люди спрашивали, что такое страшное мы установили, зато аварии на этих участках почти прекратились, - рассказал Михаил Климов.

Такие «шокирующие баннеры» можно встретить, например, по дороге на Муром. На них изображен лысый гражданин, толкающий дорожную разметку, и нанесена надпись: «Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту». Правда, многие водители жалуются, что при проезде мимо разобрать можно только последнее слово.

Также «Владуарпдор» устанавливает проекционные «зебры» - пешеходные переходы, освещенные по всей длине, проецирующие изображение перехода прямо на трассу. Всего таковых до конца года планируют сделать 20 штук.

В ГИБДД напомнили, что стоит устанавливать на трассах делиниаторы — пластиковые или резиновые разделители полос, которые имеют больше психологический эффект. Они показывают водителям, что выезд на «встречку» не разрешен. В ответ Михаил Климов посетовал, что закупка делиниаторов срывается из-за иностранных подрядчиков. На это Александр Авдеев попросил ускорить решение вопроса.