Владимирцам впервые показали, как будет выглядеть обновленный вокзал

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Во Владимире не утихают споры о новом облике железнодорожного вокзала. Урбанисты ратуют за сохранение белого камня на фасаде, говоря о визуальной связи со средневековыми памятниками областного центра. А вот чиновники намерены облицевать фасады здания армированным керамогранитом, уверяя, что намерения превратить вокзал в «бездушный железный ящик» у них нет.

Альтернативы нет?

Так или иначе, первые работы начнутся уже весной, а, значит, самое время определиться, как будет выглядеть вокзал. Для этого областная администрация впервые опубликовала рендеры его нового облика и создала на Госуслугах опрос, пройти который может каждый житель региона.

Первым делом владимирцам предлагают оценить нынешнее состояние вокзала по шкале от 1 до 5. Тут владимирцы, скорее всего, будут едины в оценках. Большинство горожан давно говорит, что вокзал выглядит удручающее, учитывая, что в нем нет эскалаторов, лифтов, залы ожидания неуютные, а выходы на платформы неудобные.

Второй вопрос касается необходимости реконструкции, после чего у жителей региона спрашивают об облицовочном материале, который необходимо использовать при ремонте. Правда, вопрос поставлен хитро. У горожан спрашивают, не какой материал лучше использовать, а какие критерии необходимы при выборе отделочного материала — экологичность, пожарная безопасность, долговечность, удобство в обслуживании, внешний вид. Вот только под все эти важные критерии подходит не только керамогранит, на котором настаивают проектировщики, но и известняк.

Да и последний вопрос составлен весьма своеобразно. Смотрите сами: «Реконструкция фасадов здания вокзала предполагается практичным пожаробезопасным и экологичным керамогранитом. Планируется, что вентилируемый фасад здания по внешнему виду будет идентичен известняку. Скажите, пожалуйста, устраивает ли вас данный материал облицовки фасада?».

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- Такой формулировкой чиновники пытаются продать керамогранит как идеальный отделочный материал. Про белый камень в опросе нет ничего, так же, как и про историю строительства вокзала, замысел архитекторов «Мосгипротранса», визуальную связь со средневековыми памятниками — величайшей ценностью Владимира. Информация подана двояко и путанно, а промежуточные результаты голосования скрыты, - отмечают урбанисты «Владимира будущего», явно недовольные созданным опросом.

Они по-прежнему просят неравнодушных владимирцев написать обращение в РЖД с просьбой сохранить оригинальную облицовку вокзала.

И снова заборы

К слову, другим владимирцам, кроме фасада, не понравилась новая вывеска и забор вокруг.

- Сколько рядов заборов надо сделать вокруг вокзала? Это что, тюрьма? Мало пассажирам страданий, проходя через рамки досмотра? - возмущается жительница Владимира Айрин. - Считаю, что фасад необходимо сохранить в его первоначальном виде - отделка известняковыми плитами, с сохранением оригинальной золотисто-коричневой объёмной обшивки карнизных свесов и потолков, реставрацией трех вывесок, сохранением оригинальных светильников и чудесной люстры из Гусь-Хрустального в ресторанном зале.

- Самая нормальная идея - отреставрировать нынешний фасад, осовременить территорию удобными подходами и подъездами, а внутри все сделать как в других современных вокзалах и все, - уверен другой житель областного центра Артем.

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Кстати, что касается внутреннего убранства. Авторы проекта обещают, что пространство будет полностью переформатировано. В здании появятся залы ожидания, в том числе повышенной комфортности и для пассажиров с детьми, кассы первого этажа перенесут, расширив пространство, на втором этаже сделают фудкорт. Изменится и привокзальная площадь.

- Важна внутренняя логистика – перемещение пассажиров с железной дороги на автобус, комфортная зона ожидания, удобная и тем, кто передвигается по железной дороге, и тем, кто едет на автобусе, подвоз пассажиров, парковка. Ещё одна актуальная тема – реконструкция привокзальной площади, благоустройство этой территории. Здесь важна каждая деталь, – подчеркивал губернатор Александр Авдеев.

Напомним, что транспортно-пересадочный узел во Владимире должен быть сдан в 2024 году.