Во Владимире построят второе здание для Больницы скорой помощи

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О том, что Больницу скорой медицинской помощи Владимира, известную в народе, как «Красный крест», пора модернизировать, в медицинских кругах региона говорят давно. Однако конкретные шаги по этой модернизации сделали совсем недавно.

БСП имеет статус травматологического центра первого уровня, а это значит, что пациентов к ним привозят со всего региона. Особенно это актуально в части ДТП, которых в наш автомобильный век стало в десятки и сотни раз больше, чем в былые годы. При этом реанимация в больнице насчитывает всего 15 коек. А ведь она бывает нужна еще и хирургическим, урологическим, нейрохирургическим больным.

При этом пострадавших после ДТП, как только состояние их удается стабилизировать, везут в «Красный крест» со всей области, включая Ковров и Муром. А из небольших муниципалитетов вроде Собинки и Судогды иной раз привозят в «Красный крест», даже не заезжая в местные больницы. Поэтому иногда происходит так, что пациентов доктора БСМП вынуждены на время помещать в коридоре. Короче, новый корпус требуется строить «вчера».

Причем, по оценке экспертов, для полноценного удовлетворения нужд БСП требуется точно такое же высокое здание. Вот только больница находится в историческом центре Владимира, где невозможно строительство высотных зданий без согласования с Министерством культуры. Первый же корпус строился в советские годы, когда законодательство было другим. Сейчас же требуется получение всех разрешительных документов.

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов заявил, что соответствующий проект действительно существует.

. Фото: Виктория СУХОВА

- Больница скорой медицинской помощи Владимира с точки зрения материально-технического оснащения, конечно, запаздывает лет на десять. Те условия, в которых работают врачи и лечатся пациенты, совсем далеки от идеальных. Проект строительства нового здания был разработан еще в 2020 году, - рассказал Артем Осипов.

При этом в облздраве есть мнение, что «Красный крест» необходимо превратить в настоящий форпост областной службы «скорой помощи».

- Потребуется передислоцировать пациентов (в новое здание), а нынешний корпус подвергнуть капитальной перестройке и ремонту, и эту работу мы будем делать, - заявил руководитель региональной медицины.

Артем Осипов заметил, что помимо нового корпуса БСМП есть планы создать на базе городской поликлиники №1 Владимира амбулаторно-поликлинический центр также с новым современным зданием. Его можно построить прямо у ныне действующей поликлиники. Затем необходимо создать диспетчерский пункт для оперативного управления «скорой помощью».

- Не закрыт гештальт по перинатальному центру — не решен вопрос, где он должен быть построен, но мы склоняемся к тому, что этот комплекс должен возникнуть на базе Областной клинической больницы, либо развивать корпуса на территориях нынешнего Областного перинатального центра, - заявил Артем Осипов.

Также у руководства областного здравоохранения есть мнение, что возводимый перинатальный центр в Коврове должен стать структурным подразделением действующего областного перинатального центра.

- Но корпус БСМП — это первоочередной проект, который мы должны реализовать. Сейчас мы направили свое предложение в Госдуму России, чтобы его рассмотрели и, возможно, поддержали в плане финансовой составляющей, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект, - резюмировал Артем Осипов.

Правда, конкретных сроков в облздраве пока не ставят.