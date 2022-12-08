Владимирских рыбаков просят пока не выходить на лед

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Какой рыбак не ждет перволедье? Едва только ледяная корочка сковала первые озера и реки, любители зимней ловли вооружились ящиками и пешнями и отправились искать удачу. К сожалению, удачной рыбалка стала не для всех — один трагический случай уже был зафиксирован на затоне Клязьмы.

Опасность на водоеме

Инцидент произошел на водоеме Красный Яр у деревни Овинищи Гороховецкого района 24 ноября. По сведениям экстренных служб, 62-летний мужчина вышел на водоем, толщина льда на котором составляла не более 4 сантиметров, и провалился под воду. Обнаружили его лишь на следующий день.

Однако с приходом первых серьезных морозов некоторые бывалые рыбаки решили рискнуть снова.

- По опыту знаю, что после морозов лед становится значительно толще, так что на озерах не провалимся, - заявил рыболов из Мурома Александр.

Но специалисты настоятельно советуют не торопиться.

- Представители муниципальных образований ежедневно проводят замер толщины льда на реках и озëрах. В настоящее время в регионе на озерах толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, на реках - от 3 до 10 сантиметров, - рассказала официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

С учетом того, что для одного человека прочным считается лед от 8 сантиметров и толще, выход на поверхность замерших водоемов пока еще остается опасным, особенно если вы отправитесь на рыбалку или кататься на коньках вместе с одним или несколькими друзьями.

Поэтому сотрудники МЧС региона систематически проводят рейды по озерам, заводям и рекам и просят рыбаков покинуть опасные водоемы, а также напоминают им элементарные правила безопасности, если все же соберетесь на рыбалку.

Рыбаку помогут «спасалки»

Во-первых, сотрудники МЧС предупреждают, что по льду ходить в одиночку очень опасно, так что удаляться от берега без предупреждения товарищей не следует. Во-вторых, пешней необходимо простукивать лед перед каждым шагом, дабы не угодить в полынью или не попасть на участок с тонкой корочкой.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Если через некоторое время ловли из лунки явно начинает поступать вода из-за того, что лед прогибается под вашим весом, осторожно покиньте это место, переместившись в сторону, как минимум, на пять метров, - говорит Мария Дойнова.

Кроме того, любой рыбак должен иметь так называемые «спасалки» - веревку с гвоздями на концах, которая продевается через рукава таким образом, что гвозди оказываются у кистей рук. Такое приспособление можно сделать самому, но можно и купить в рыболовном магазине. В случае провала под лед, «спасалками» можно зацепиться за края полыньи и выбраться на поверхность.

Не лишним будет захватить и длинную веревку, которую в экстренной ситуации вы сможете бросить попавшему в беду товарищу.

Если вы все же собрались ехать на рыбную ловлю, обязательно возьмите с собой телефон и предупредите родных о том, куда конкретно поедете. Также не следует пренебрегать спичками и зажигалкой, которые лучше всего сложить в нагрудной карман — если провалитесь под лед и намокнете, сможете развести костер, чтобы согреться и высушить одежду.

Наконец, в региональном ГУ МЧС просят не выходить на реки, где из-за течения лед еще особенно тонок. На середине крупных водоемов, таких как Ока или Клязьма, полыньи с открытой водой могут оставаться даже после сильных морозов, и случаи попадания в них рыбаков уже были.