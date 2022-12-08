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Общество7 декабря 2022 22:00

Владимирских рыбаков просят пока не выходить на лед

Несмотря на морозы, толщина ледяного покрова пока еще не достаточна
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Какой рыбак не ждет перволедье? Едва только ледяная корочка сковала первые озера и реки, любители зимней ловли вооружились ящиками и пешнями и отправились искать удачу. К сожалению, удачной рыбалка стала не для всех — один трагический случай уже был зафиксирован на затоне Клязьмы.

Опасность на водоеме

Инцидент произошел на водоеме Красный Яр у деревни Овинищи Гороховецкого района 24 ноября. По сведениям экстренных служб, 62-летний мужчина вышел на водоем, толщина льда на котором составляла не более 4 сантиметров, и провалился под воду. Обнаружили его лишь на следующий день.

Однако с приходом первых серьезных морозов некоторые бывалые рыбаки решили рискнуть снова.

- По опыту знаю, что после морозов лед становится значительно толще, так что на озерах не провалимся, - заявил рыболов из Мурома Александр.

Но специалисты настоятельно советуют не торопиться.

- Представители муниципальных образований ежедневно проводят замер толщины льда на реках и озëрах. В настоящее время в регионе на озерах толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, на реках - от 3 до 10 сантиметров, - рассказала официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

С учетом того, что для одного человека прочным считается лед от 8 сантиметров и толще, выход на поверхность замерших водоемов пока еще остается опасным, особенно если вы отправитесь на рыбалку или кататься на коньках вместе с одним или несколькими друзьями.

Поэтому сотрудники МЧС региона систематически проводят рейды по озерам, заводям и рекам и просят рыбаков покинуть опасные водоемы, а также напоминают им элементарные правила безопасности, если все же соберетесь на рыбалку.

Рыбаку помогут «спасалки»

Во-первых, сотрудники МЧС предупреждают, что по льду ходить в одиночку очень опасно, так что удаляться от берега без предупреждения товарищей не следует. Во-вторых, пешней необходимо простукивать лед перед каждым шагом, дабы не угодить в полынью или не попасть на участок с тонкой корочкой.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Если через некоторое время ловли из лунки явно начинает поступать вода из-за того, что лед прогибается под вашим весом, осторожно покиньте это место, переместившись в сторону, как минимум, на пять метров, - говорит Мария Дойнова.

Кроме того, любой рыбак должен иметь так называемые «спасалки» - веревку с гвоздями на концах, которая продевается через рукава таким образом, что гвозди оказываются у кистей рук. Такое приспособление можно сделать самому, но можно и купить в рыболовном магазине. В случае провала под лед, «спасалками» можно зацепиться за края полыньи и выбраться на поверхность.

Не лишним будет захватить и длинную веревку, которую в экстренной ситуации вы сможете бросить попавшему в беду товарищу.

Если вы все же собрались ехать на рыбную ловлю, обязательно возьмите с собой телефон и предупредите родных о том, куда конкретно поедете. Также не следует пренебрегать спичками и зажигалкой, которые лучше всего сложить в нагрудной карман — если провалитесь под лед и намокнете, сможете развести костер, чтобы согреться и высушить одежду.

Наконец, в региональном ГУ МЧС просят не выходить на реки, где из-за течения лед еще особенно тонок. На середине крупных водоемов, таких как Ока или Клязьма, полыньи с открытой водой могут оставаться даже после сильных морозов, и случаи попадания в них рыбаков уже были.

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