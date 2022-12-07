Во Владимирской области стали меньше рожать и жениться

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За неполный год во Владимирской области родилось 6699 детей. По сравнению с январем-сентябрем 2021 года число малышей уменьшилось на 8,9 процента (или на 657 детей).

Число умерших тоже стало меньше на 14,6 процентов — 17 237 человек в этом году против 20 187 человек в прошлом. Впрочем, это как раз не удивительно. Как только смертность от ковида снизилась в разы, общая смертность в регионе также значительно уменьшилась. Также известно, что до года не дожило 30 малышей (в прошлом году цифра была 50). Но, несмотря на «позитивную» динамику, в регионе до сих пор число умерших превышает число родившихся в 2,6 раза.

По информации Владимирстата, коэффициент рождаемости уменьшился на 8,1 процента, смертности — на 14,4 процента. Коэффициент детской смертности сократился на 34,8 процента и составил 4,3 умершего на 1000 родившихся.

Не исключено, что появление на свет ребенка связано и с заключением брака. За девять месяцев этого года число свадеб уменьшилось на 2,8 процентов (6096 против прошлогоднего показателя в 6276 брака). Зарегистрировано небольшое увеличение разводов. В этом году браки расторгли 4280 пар, в прошлом году цифра была меньше всего на 4.

При такой демографической ситуации неудивительно, что прироста населения специалисты уже давно не отмечают. Естественная убыль составила 10 538 человек. Даже приезд мигрантов не спасает, как бывало в доковидные времена.

За январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 855 человек, или 8,6 на 10 тысяч человек населения области, - подсчитали во Владимирстате.

В этом разрезе интересно посмотреть на межрегиональную миграцию. Во Владимирскую область из других регионов приехали 10 083 человека, при этом 11 174 человека уехало. В небольшом плюсе остались лишь за счет мигрантов из других стран. Больше всего в 33 регионе выходцев из Таджикистана (761), Айзербайджана (38) и Туркменистана (12). Что касается украинцев, то за девять месяцев в область прибыло 765 человек, а уехало 932. В прошлом году приехавших и оставшихся мигрантов было на порядок больше.