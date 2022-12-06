Во Владимирской области стали меньше курить, но больше пить

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Эксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек. В его основе лежат шесть показателей. При расчете рейтинга учитывались: курение, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность из-за употребления спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотиками и их аналогами.

В рейтинге использовались показатели за последние три года, начиная с 2019-го. По каждому рассчитывался частный бал в диапазоне от 1 до 100. Итоговый результат определялся на основе частных баллов. Чем он выше, тем распространенность вредных привычек в регионе меньше.

Традиции решают

Тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась — это Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями.

Кроме вышеперечисленных, в первую десятку рейтинга вошли: Ульяновская, Рязанская, Волгоградская области, Кабардино-Балкария, Брянская область, Республика Марий Эл и Саратовская область. Выше Владимирской области также находится Нижегородская область (28 место с 68,2 баллами). Москва занимает 51-е место, Ярославская область — 52-е, следом идет Ивановская область.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края, Мурманской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа.

Золотая середина

Владимирская область в рейтинге смотрится вполне неплохо. Из 85 строчек она занимает 35-е место, набрав 63,8 балла. Обратимся к статистике. Среди жителей региона старше 15 лет не курят и никогда не курили 66 процентов. Еще 7 процентов курили, но бросили, а курят до сих пор каждый день 24 процента. Остальные делают это время от времени. И если курильщиков становится меньше, то ситуация с алкоголизмом остается острой.

На одного взрослого жителя региона приходится 9,1 литра чистого спирта. Это на полтора литра больше, чем в 2020 году. Во Владимирской области показатели заболеваемости с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» по итогам 2021 года составили 122,6 случаев на 100 тысяч человек, что в 2,6 раза выше, чем в среднем по стране. На это даже обратил внимание глава государства в разговоре с губернатором Александром Авдеевым, сказав, что «такое количество страдающих от алкоголизма граждан — много». В то же время травиться алкоголем стали меньше. За первые 10 месяцев этого года зафиксировано 182 случая острых отравлений, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года (было 227 случаев). Число летальных случаев также сократилось со 155 до 128.

Не все так просто и с преступностью. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 1,2 процента. На долю незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и пересылки наркотических веществ приходилось 67,7 процентов. А вот число преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, уменьшилось (на 58,8 и 10,7 процентов соответственно).