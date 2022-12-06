Во Владимирской области построят предприятий на 15 миллиардов рублей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В течение трех дней руководители региона, муниципалитетов, предприятий и организаций разных направлений, а также столичные эксперты обсуждали реалии современной экономики, но главное - подписывали важные для Владимирской области соглашения.

Среди этих соглашений оказалось немало договоренностей о сотрудничестве вузов с предприятиями по воспитанию молодых кадров и укреплению взаимодействия по разным направлениям, а также о строительстве новых объектов на территории региона.

Одним из значимых соглашений стали договоренности с рядом ресурсоснабжающих организаций. Например, с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским Александр Авдеев заключил соглашение о совместной работе в сфере технологического присоединения представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Суть его в том, что новым компаниям, пожелавшим открыть свое дело во Владимирской области, теперь не придется опасаться, что можно банально остаться без электричества.

Еще несколько крупных соглашений коснулись создания новых производств и объектов сферы услуг.

В первый день конгресса власти региона достигли с одним из инвесторов договоренности о строительстве в Собинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 150 тысяч кубометров в год. Сумма инвестиций в строительство составляет 6,9 миллиарда рублей, а на исходе будет создано 400 новых рабочих мест.

По другому соглашению в Кольчугино построят новое предприятие по производству стальных труб и цилиндрических слитков и сплавов алюминия. Здесь объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей.

Не обошли стороной и областной центр — во Владимире появятся медицинский плазмацентр и производство фильтров и систем для очистки воды.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На второй день инвестконгресса, пожалуй, самым значимым стало соглашение, подписанное руководством Александровского района с компанией «Элиттекс». Оно предусматривает строительство рекреационного комплекса на территории Каринского сельского поселения.

Речь идет о возведении отеля на 200 номеров, отдельно стоящих вилл, а также многочисленных объектов отдыха в виде закрытых бассейнов, термальных комплексов, прогулочных велодорожек, троп здоровья, лыжных маршрутов и многого другого. Более того, здесь же планируется создать площадки для мини-гольфа, йога-локации, футбольное поле и даже контактный мини-зоопарк.

Объем инвестиций внушительный – 5 миллиардов рублей, здесь будет создано 150 рабочих мест. Власти региона уверены, что вкупе с созданием «Алмазной долины» на территории города Карабаново это послужит большим толчком к развитию Александровского района.

Впрочем, пока это только проекты. Планируется, что рекреационная зона появится к концу 2025 года, как и многие другие производства, о которых говорилось на ВИК-2022.

- По итогам конгресса мы заключили 12 инвестсоглашений и привлекли в экономику Владимирской области 15 миллиардов рублей, - резюмировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам мероприятий.

Если все проекты воплотятся в жизнь, на них будет создано 1100 новых рабочих мест.