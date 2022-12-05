В половине владимирских школ не хватает продленок

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Проблема групп продленного дня во Владимире, да и в целом по области, стоит остро. В этом году в регионе за парты сели около 30 тысяч детей. И не у всех есть бабушки, которые могут забрать их после школы, родителей с работы тоже никто не отпустит. Раньше на базе школ работали группы продленного дня, где дети вместе с преподавателем учили уроки, а также занимались творчеством. Сегодня таких продленок можно пересчитать по пальцам.

Перевести продленку в клубы

Еще в августе на педсовете глава региона поставил задачу — вернуть в школы группы продленного дня. А директор департамента образования Светлана Болтунова говорила о том, что область предоставляет муниципалитетам субсидии на образовательную деятельность, и кадры для тех, кто будет заниматься со школьниками рисованием, музыкой, спортом, должны найтись.

Из 48 школ, которые работают во Владимире, продленка есть только в половине из них. По информации городского управления образования, группы продленного дня работают на базе таких школ как №№1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 47 и 49.

Проблема не только в кадрах, но и в нехватке помещений. Во Владимире есть школы, в которых дети учатся в две смены, поэтому в них при всем желании невозможно организовать продленку. Поэтому власти пошли по другому пути, разработав совместные проекты с клубами по месту жительства, где как раз можно открыть группы продленного дня.

На сегодняшний день такие существуют в клубе «Юность» (туда приходят дети из школы №7) и «Рассвет» (школа №32), что очень мало. Многим родителям приходится водить детей в частную продленку, месячная стоимость которой начинается от 10 тысяч рублей.

Пристройки для ликвидации второй смены

Поэтому необходимо решать вопрос с ликвидацией второй смены в школах. Эту проблему на последнем заседании ЗакСобрания поднял директор школы №40 Дмитрий Кушпита. По его словам, чтобы разгрузить школы, необходимо делать пристройки, а для этого нужно участвовать в программе реконструкции образовательных учреждений. Он привел опыт наших соседей из Ивановской области, где открылась пристройка на 350 учащихся.

- Приведу вам пример образовательного учреждения, которым я руковожу. В здании, рассчитанном на 900 учащихся, на данный момент 1630. Вместо 30 классов — 54. На следующий год добавятся еще 2 комплект-класса, то есть будет 56. Школа учится с 8 до 19 часов. Если возвести пристройку, то туда можно было бы перевести начальную школу, и это позволит освободить помещения для среднего и старшего звена, а значит ликвидировать вторую смену, - сказал Дмитрий Кушпита.

К слову, свободный земельный участок для пристройки у школы есть. Не исключено, что и у других учреждений есть возможность разместить подобные пристройки.

Так или иначе, Кушпита попросил депутатов рассмотреть вопрос об участии в федеральной программе реконструкции школ и начать строительство пристроек. Депутаты обещали подумать.