Во Владимире построят медицинский центр по переработке плазмы крови

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе первого дня Владимирского экономического конгресса, проходящего в Суздале, руководство Владимирской области подписало ряд соглашений, которые касаются сфер образования, производства и современных технологий.

Работа социального плана

Первое соглашение было подписано губернатором Александром Авдеевым с генеральным директором ФГУП «Космическая связь» Алексеем Волиным. Касается оно сферы образования, а именно «самоопределения учащихся», а также поддержке талантливых молодых людей. О том, что кадры в сфере компьютерных технологий необходимо воспитывать и растить, вообще много говорилось в течение первого дня конгресса.

Кстати, еще несколько соглашений в сфере образования были подписаны руководителями вузов, действующих во Владимирской области, с департаментом экономического развития, а также частными компаниями. Все эти договоренности позволят студентам и специалистам в ходе повышения квалификации получать новые знания.

Еще одно соглашение «социального» плана, которое учебы не касается, но затрагивает многих, было подписано с руководством «Почта Банка». Оно касается сразу двух направлений — во-первых, дальнейшей работы по развитию молодежной «Пушкинской карты», во-вторых, организации банкоматов в самых удаленных уголках региона. Рассказывая об этом соглашении, губернатор Александр Авдеев упомянул, что речь идет также и о том, что за пользование «почтовыми» банкоматами перестанут брать комиссию с тех, кто пользуется услугами других банков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Пять новых предприятий

Однако наиболее знаковыми стали соглашения в области строительства новых производств на территории региона.

В первый день конгресса подписали две «миллиардных» договоренности. Так, в Кольчугино компания «Юнименеджмент» планирует разместить предприятие по производству стальных труб и цилиндрических слитков и сплавов алюминия. Общий объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей, при этом проектная мощность производства должна достигнуть 10,8 тысяч тонн цилиндрических слитков и 5 тысяч тонн стальных труб в год. В общей сложности благодаря этому предприятию появится 114 новых рабочих мест.

А в Собинском районе в селе Ворша компания «Лузалес-Владимир» собирается построить завод по выпуску плит МДФ мощностью в 150 тысяч кубометров в год. Предполагается, что участки компания получит без проведения торгов, и вольет в строительство 6,9 миллиардов рублей. На исходе будут созданы 400 рабочих мест, а казна разных уровней получит более 2 миллиардов рублей доходов до 2032 года включительно.

На территории Кольчугинского района будет еще одно производство – медицинских многофункциональных кроватей от компании «Формула мебели сад». Его могут начать строить уже в начале 2023 года. Объем инвестиций составляет 105 миллионов рублей, а мощность производства составит до 10 тысяч изделий в год.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Конечно, не остался в стороне и Владимир. Глава областного центра Дмитрий Наумов подписал сразу два соглашения. Первое из них предусматривает организацию компанией ООО «Эмеральд Экотехнологии» серийного производства электрохимического оборудования. Этот проект стоимостью в 100 миллионов рублей обещает проектную мощность в 2700 бытовых и 260 промышленных систем очистки и обеззараживания воды в год, а также еще 100 промышленных систем для производства экологически чистого дезинфицирующего средства. Предполагается, что новое производство даст Владимиру 40 новых рабочих мест.

Второе соглашение было подписано с компанией «Фармимекс». Речь идет о строительстве на территории столицы региона плазма-центра, где будет производиться не менее 30 тонн так называемой плазмы для фракционирования. Говоря простым языком, речь идет о производстве материала для изготовления лекарств. Этот завод создаст еще 60 рабочих мест.

По словам Александра Авдеева, основную часть соглашений будут подписывать в последующие дни конгресса, так что не исключено, что список новых производств региона пополнится.