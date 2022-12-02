Жители Владимирской области стали меньше травиться алкоголем

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По данным токсикологического мониторинга за 9 месяцев этого года во Владимирской области снизился уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией.

С 1 января по 30 сентября зафиксировано 182 случая острых отравлений, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года (было 227 случаев). Число летальных случаев также сократилось со 155 до 128.

- В пять раз чаще травятся мужчины. В 127 случаях причиной острого отравления стал этиловый спирт. Кроме того, отравления были из-за употребления суррогатов алкоголя (42 случая), метанола (6 случаев), 2-пропанола (3 случая), этиленгликоля (1 случай), других неуточненных спиртов (3 случая), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Отравления алкоголем и его суррогатами по-прежнему являются наиболее частыми причинами летальных исходов от острых отравлений химической этиологии (66,8% от общего числа). Наиболее часто регистрируются случаи отравления на территории Гусь-Хрустального района (56 случаев, 14 из них со смертельным исходом) и Владимира (44 случая, 35 - летальные), на долю которых приходится 54,9% всех отравлений спиртсодержащей продукцией.

Чаще всего отравления происходят из-за чрезмерного употребления алкоголя, несоблюдения возрастных ограничений, употребления суррогата или напитков домашнего приготовления, проще говоря, самогонки.

К слову, полицейские то и дело изымают контрафактный алкоголь у предпринимателей и жителей региона. В частности, в феврале у жителя Владимира стражи порядка обнаружили в гараже больше 4 тысяч бутылок немаркированного алкоголя почти на 734 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело. В мае сотрудники УФСБ изъяли у владимирца из незаконного оборота 1490 литров алкогольной продукции. Также было возбуждено уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Необходимо помнить и соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не приобретайте алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, в торговых объектах, не имеющих специальных лицензий, с рук, а также дистанционным способом продажи через интернет;

- Исключите избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов;

- Не пейте спиртосодержащую непищевую продукцию.