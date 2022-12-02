Во Владимирской области будут развивать производство бытовой и климатической техники

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Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) в моногородах прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева. На нём было одобрено в том числе создание второй особой экономической зоны во Владимирской области.

«Интерес к преференциальному режиму особых экономических зон стабильно растёт. В этом году уже создано 6 новых ОЭЗ. Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику Владимирской и Нижегородской областей более 42 млрд рублей инвестиций и создать в ОЭЗ более 3000 рабочих мест», заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Известно, что в состав ОЭЗ «Владимир» войдут четыре территории общей площадью 143,47 га. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций – 18,8 млрд рублей, будет создано более 1800 рабочих мест. В частности ОЭЗ будет строиться вокруг известного предприятия «Русклимат», расположенного в Киржачском районе.

«Появление во Владимирской области второй особой экономической зоны – это новые возможности для всего региона: развитие его промышленного потенциала и различных сфер бизнеса, улучшение инфраструктуры и качества жизни людей. Это новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А для предприятий, которые тут появятся и будут работать, статус резидентов ОЭЗ даст возможность получить особые преференции – меры государственной поддержки и налоговые льготы», – прокомментировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Кстати, подробности создания особой экономической зоны «Владимир» будут обсуждаться на Владимирском инвестиционном конгрессе, который стартовал в Суздале 1 декабря и продлится до 3-го числа.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 48 ОЭЗ. Общий объём инвестиций по соглашениям составляет 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд уже осуществлено. В 2022 году объём инвестиций составил 124 млрд рублей. Объём налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 155 млрд рублей. 89 ТОР созданы в моногородах. Осуществлено более 228 млрд рублей инвестиций.