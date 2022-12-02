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Экономика1 декабря 2022 22:00

Во Владимирской области будут развивать производство бытовой и климатической техники

30 ноября Правительственная межведомственная рабочая группа одобрила создание особой экономической зоны во Владимирской области
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото АВО.

Фото АВО.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) в моногородах прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева. На нём было одобрено в том числе создание второй особой экономической зоны во Владимирской области.

«Интерес к преференциальному режиму особых экономических зон стабильно растёт. В этом году уже создано 6 новых ОЭЗ. Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику Владимирской и Нижегородской областей более 42 млрд рублей инвестиций и создать в ОЭЗ более 3000 рабочих мест», заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Известно, что в состав ОЭЗ «Владимир» войдут четыре территории общей площадью 143,47 га. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций – 18,8 млрд рублей, будет создано более 1800 рабочих мест. В частности ОЭЗ будет строиться вокруг известного предприятия «Русклимат», расположенного в Киржачском районе.

«Появление во Владимирской области второй особой экономической зоны – это новые возможности для всего региона: развитие его промышленного потенциала и различных сфер бизнеса, улучшение инфраструктуры и качества жизни людей. Это новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А для предприятий, которые тут появятся и будут работать, статус резидентов ОЭЗ даст возможность получить особые преференции – меры государственной поддержки и налоговые льготы», – прокомментировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Кстати, подробности создания особой экономической зоны «Владимир» будут обсуждаться на Владимирском инвестиционном конгрессе, который стартовал в Суздале 1 декабря и продлится до 3-го числа.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 48 ОЭЗ. Общий объём инвестиций по соглашениям составляет 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд уже осуществлено. В 2022 году объём инвестиций составил 124 млрд рублей. Объём налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 155 млрд рублей. 89 ТОР созданы в моногородах. Осуществлено более 228 млрд рублей инвестиций.

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