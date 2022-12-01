На заборы вокруг детских садов и школ Владимира выделили 17 миллионов рублей

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30 ноября в областном центре прошло заседание горсовета. Одним из вопросов стало выделение средств на антитеррористические мероприятия по защите образовательных учреждений.

- Необходимо выделить 17 миллионов 200 тысяч рублей на замену ограждений и калиток, а также установку домофонов. Речь идет о заборе вокруг школы №42, остальные средства будут направлены 24 детским садам города, - сообщила заместитель главы администрации Елена Малик.

Вопрос безопасности учреждений вызвал обсуждения среди народных избранников. В частности, Лариса Пышонина заметила, что установка домофонов не означает стопроцентную безопасность детей. Ведь ключи от него могут быть не только у родителей, а зачастую воспитатели открывают двери просто по звонку, даже не спрашивая, кто пришел. Достаточно ли предпринимаемых мер?

- Мы стараемся закрывать все наши слабые места, связанные с безопасностью детей. И есть много мер, которые необходимо вводить в образовательные учреждения. Но я точно знаю, что кому попало, в детских садах двери не открывают. И ключи от домофона есть только у родителей детей. В учреждениях постоянно проводятся проверки, они очень жесткие. И если есть нарушения, то словесным предупреждением руководство не отделается, - подчеркнула Елена Малик.

Кстати, в некоторых детских садах уже, действительно, начали менять ограждение. Например, в саду №127. На время работ, с согласия родителей, не проводятся прогулки детей.

Депутат Дмитрий Павлов заметил, что необходимо найти баланс. Ведь когда вокруг школ появились заборы, они закрыли для владимирцев привычные пути передвижения. И, конечно, не все этому рады. Депутат поинтересовался, нельзя ли поставить ограждение не по периметру всего земельного участка?

- Мы не можем делать проходные пути. Ограждения устанавливаются для безопасности наших детей, и необходимо донести это до людей. Достаточно и того, что в течение светового дня открыты калитки для прохода на территорию школ, где есть крупные стадионы. Это, например, касается школ №46 и №49, - пояснила Елена Малик.

И все-таки Дмитрий Павлов попросил донести позицию жителей до руководства средних профессиональных учреждений. Например, в его округе жители постоянно жалуются, что из-за забора вокруг седьмого училища невозможно пройти напрямик, приходится делать приличный крюк, чтобы его обойти.