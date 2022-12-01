Мусороперегрузочную станцию в Добром пока уберут из территориальной схемы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева, прошедшей 29 ноября, коснулись достаточно болезненного для многих жителей региона вопроса – мусорной реформы. Строительство новых мусороперерабатывающих предприятий идет с большим скрипом. Где-то этому противятся сами жители, где-то сами мусороперерабатывающие предприятия тормозят.

Вдобавок стало известно, что норматив на вывоз мусора немного завышен. То есть жители платят больше, чем реально мусорят. Впервые об этом сказала на своей пресс-конференции директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова. А 29 ноября на своей пресс-конференции это признал и губернатор.

- Да, регоператоры заявляли, что вывозят больше мусора, а по факту вывозили меньше, - сказал Александр Авдеев. – Мы это учли, и поэтому сделали так, что в июле у одного из перевозчиков тариф мы практически не поднимали. Сейчас с 1 декабря будут новые расчеты. Будет работать по фактическим цифрам.

Также Александр Авдеев объяснил ситуацию с некоторыми объектами мусоропереработки, которые испытывают трудности с вводом. В частности, он коснулся ситуации в Александровском районе, где народ и власти отказались от строительства у поселка Маяк мусороперегрузочной станции. Местных жителей не устраивало, что ее собираются строить близко к жилым домам, а проект, по их мнению, не соответствовал правилам землепользования и застройки и требованиям к санитарно-защитной зоне. Они смогли собрать больше 1700 подписей против. Поддержали их и чиновники.

- По Александровскому району сейчас выносится на обсуждение новый вариант территориальной схемы, - сказал глава региона. – Поселки Маяк и Бригантина точно будут исключены из территориальной схемы. Жители могут быть спокойны. Администрация района сейчас ищет альтернативные варианты решения проблемы.

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Наконец, вспомнили и про мусорный объект в Добром. Здесь должны были построить мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки с объемом на 40 тысяч тонн, но жители также выступили категорически против. И опять же поводом стало отсутствие нормальных санитарных зон.

- Протест во Владимире в отличие от Александрова шел не на место размещения, а на инвестиционную программу, представленную предприятием, - пояснил Александр Авдеев. – Там действительно есть проблемы с санитарными зонами, поэтому мы пока решили вывести проект из террсхемы. Чтобы было понимание, там ситуация такая. Санитарные зоны зависят от разных факторов: открытое предприятие или закрытое, от объемов производства. Если на территорию могут проникнуть собаки, или чайки могут залететь, то санитарная зона будет одна. При закрытом режиме работы зоны могут быть уменьшены. Но решается это при наличии проекта. А его не было. Вот пусть они сначала сделают проект со всеми расчетами, тогда и включим станцию обратно в территориальную схему.