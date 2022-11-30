Администрация Владимирской области настаивает на том, чтобы драмтеатр остеклили до Нового года

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе своей пресс-конференции ответил на множество вопросов. И многие из них касались тех или иных масштабных строек в регионе. Например, глава региона рассказал о ходе строительства инфекционного госпиталя. А еще он уточнил информацию о ходе ремонта драмтеатра и рассказал о будущем владимирских вокзалов.

Застеклить сейчас, а не весной

Говоря о ремонте драмтеатра, Александр Авдеев сказал, что в принципе ход строительства идет в рамках запланированного графика, но до идеала далеко.

- Подрядчик выполняет поставленную задачу. Однако были изменения сметной стоимости. Причины этого разные. Во-первых, часть работ не учли изначально. К примеру, дефектовку вскрытых полостей под потолком никто не сделал. А когда сдеалли, пришлось уточнять стоимость. Во-вторых, подорожали комплектующие, связанные с алюминием, металлом, подорожали оконные конструкции. Дополнительно возникли проблемы со стеклом, так как много стекла уходит в Донецкую и Луганскую народные республики для восстановления осколочных поражений домов.

Глава региона добавил, что подрядчик по какой-то причине решил сместить сроки остекленения. То ли из-за проблем с поставками, то ли еще по какой причине. Но они подумали, а почему бы не застеклить театр весной.

- Я категорически против переноса работ по остеклению, потому что надо сейчас напрячься и сделать, несмотря на то, что минусовые погоды стоят, - заявил Авдеев. - Зато тогда зимой можно будет выполнять все внутренние работы без переделывания в закрытом теплом контуре.

Общественников мы слышим

Отдельно Александр Авдеев коснулся ремонта железнодорожного вокзала, а также возможного будущего автовокзала. Напомним, что в ОАО «РЖД» запланировали на 2023-2024 год капитальную реконструкцию владимирского вокзала.

По планам на месте здания багажного отделения будет построен временный павильон с кассами, залами ожидания, расписанием, камерами хранения, санитарными комнатами и зоной досмотра пассажиров. Также железнодорожниками запланировано обновление фасада здания и привокзальной площади. Внутри обновится интерьер, появятся эскалаторы и лифты для пассажиров.

У части общественников обновление фасада вокзала вызвало крайне негативную реакцию, так как здание многие краеведы считают историческим. Поэтому они выступили против обновления. На пресс-конференции у Александра Авдеева спросили, не желает ли он прислушаться к голосу общественников.

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- Мы слышим общественников всегда, - заявил Александр Авдеев. – И уж поверьте, никто не собирается превращать вокзал в бездушный железный ящик. Пока никто еще ничего не строит, мы советуемся. Все выступают за сохранение текущего вида и красоту.

В итоге, губернатор пообещал, что мнение общественников обязательно учтут. Однако напомним, что вокзал реконструировать все равно придется, так как проект изначально разрабатывался под тысячелетие Суздаля.

- Гораздо больше вопросов у меня сейчас к автовокзалу, - добавил Александр Авдеев. – Его все равно придется ремонтировать. И исторической ценности это здание точно не представляет. А вот как его реконструировать, пока видения у нас нет.