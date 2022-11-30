Владимирцы жалуются на «ледяные катки» на тротуарах

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После ледяного дождя областной центр покрылся ледовой коркой в прямом смысле слова. И если проезжие части убрали быстро, то к состоянию тротуаров владимирцы высказали ряд претензий.

Число травм не увеличилось

При этом жалобы поступают неравномерно. Например, жители Юрьевца и улицы Балакирева сообщили, что у них тротуары убрали отлично. Однако также родители детей, учащихся в школе №2, говорят, что подойти к ней практически невозможно из-за наледи.

- А у горбольницы №5 во льду оказалась вся лестница. Чтобы не упасть, приходится буквально карабкаться, - посетовала жительница Доброго Светлана.

Сигналы о «ледяных катках», в которые превратились пешеходные дорожки, приходили с улиц Юбилейная, Верхняя Дуброва и даже частично с проспекта Ленина, а также с ряда других, в основном периферийных улочек. В отдельных ситуациях горожане возмущались слишком скользкими дворами.

- У конечной троллейбуса №7 на проспекте Ленина в октябре была большая лужа, которая теперь превратилась в каток. Вчера упал там, хорошо, что не сильно, - рассказал местный житель Роман.

Однако говорить о том, что в травмпункте возникли очереди, было бы тоже неправильно.

- Всплеска обращений в травмпункт не наблюдается. Скажем так, показатели находятся в пределах среднестатистических значений. Люди жалуются на гололед, но не каждое падение означает обращение в травмпункт. Число пришедших к нам людей возрастает в выходные и праздники, но этот показатель не зависит от времени года. Так что гололед не прямо пропорционален травматизму, - объяснил главный врач больницы скорой помощи Владимира Анатолий Уколов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, в медучреждении круглосуточно работают 13 медицинских бригад, одна из которых всегда находится именно в травмпункте, так что если человек вдруг пострадает, помощь ему окажут обязательно.

Кроме того, с недавних пор во Владимире работает частный травмпункт, где вам сделают те же процедуры, но за деньги.

Дворников на всех не хватит

В мэрии объясняют, что работы по уборке конкретно городских улиц ведутся постоянно, но здесь есть ряд нюансов.

- Тротуары посыпаются пескосоляной смесью и смесью «Бионорд», но посыпка не очень эффективна, так как разъедает лед и тут же замерзает снова, так что сыпать пришлось бы слоем сантиметров в пять, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Только за 28 ноября на улицах Владимира Центр управления городскими дорогами израсходовал 54 кубометра пескосоляной смеси, а вот «Бионорда» ушло всего 0,8 кубометра.

Также в администрации напомнили, что далеко не все тротуары муниципальные. Зачастую плохо чистят лед во дворах или у зданий, принадлежащих предприятиям, но эти огрехи лежат на совести управляющих компаний и владельцев таких предприятий.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наконец, в мэрии уточнили, что в среднем на работы по очистке муниципальных тротуаров и дорог выходит от 60 до 80 дворников, что для такого большого города не очень много.

- Определенный дефицит рабочей силы имеется не только среди дворников, но и среди людей, работающих на технике, и ремонтников ЦУГД, - добавил Игорь Ефремов, пообещав, что уборка города продолжится.

КОНКРЕТНО

По вопросам уборки улиц можно обращаться в Центр управления городскими дорогами по телефону - 8(4922)47-90-94 (с 6.30 до 16.00), либо на круглосуточный мобильный телефон 8(960)721-49-49. Обеденные часы — с 12.00 до 13.00 и с 0.00 до 1.00.

С претензиями по качеству уборки в парках, скверах и прочих общественных пространствах следует обращаться непосредственно в районные управления благоустройства:

- МКУ «Благоустройство Ленинского района»: 77-16-62 (в рабочее время) или 8(900)581-37-31 (в нерабочее время и по выходным).

- МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 77-10-92 (по будням с 8.00 до 16.00) или 8(999)776-02-87 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).

МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00) или 8(920)933-98-61 (в вечернее время, в выходные и праздничные дни).

Что касается дворов и территорий у магазинов и других предприятий, то здесь следует обращаться непосредственно в управляющую компанию либо к руководству организаций. Однако всегда можно позвонить на «горячую линию» управления ЖКХ по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 по рабочим дням), либо на телефон единой дежурно-диспетчерской службы «05» или 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным дням).

Также информацию можно оставить на интернет-портале «Владимир — это мы».