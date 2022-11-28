Повышать стоимость проезда в общественном транспорте Владимира до февраля не будут

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Еще пару месяцев назад стало известно, что владимирские пассажироперевозчики направили свои предложения в департамент цен и тарифов по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте. Ряд перевозчиков предлагал довести цену за автобусный билет чуть ли не до 50 рублей, говоря, что иначе им никогда не обновить свой автопарк.

А учитывая, что раз в год повышать проезд можно, владимирцы начали переживать, не произойдет ли резкого скачка в тарифе.

- Во многих районах области, действительно, повысятся цены на проезд, но они довольно сдержаны, отвечают той инфляции, которую мы видим — в среднем на рубль-два. Что касается Владимира, то до февраля проезд не подорожает. Но мы уже завершили экспертизу и направили ее результаты в администрацию города. Возможно, впервые у нас появится инвестиционная составляющая в тарифе. Соответствующие заявки нам поступили, осталось дождаться решения администрации, - рассказала директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова.

Она напомнила, что регулирование в сфере пассажирских перевозок осуществляется в пределах доступного тарифа. Он считается, исходя из среднестатистических доходов жителей, умноженных на процент транспортных услуг (он варьирует в пределах 5-6 процентов) и поделенных на кратность поездок (около 60). Таким образом, и определяется средний тариф.

В департаменте цен и тарифов отказались назвать предложенную стоимость проезда, но отметила, что она меньше, чем хотела мэрия. На сегодняшний день уже точно известно, что дифференцированный тариф (по безналичной оплате — 26 рублей, наличной — 28 рублей) прижился в областной столице останется. А вот что касается «дневных» и «ночных» тарифов, которые активно обсуждали в прошлом году, то их не будет. Мэрия не подала соответствующую заявку. Сейчас ночной тариф действует только в Коврове.

- В Коврове была определенная заявка от администрации, поскольку рабочие завода заканчивали свою смену в определенное время. И в этом случае мы знали, что транспортное средство будет подано, но оплачивается по более высокому ценнику. Администрация города Владимира на 2023 год с такой инициативой не выходила, - подчеркнула Мария Новоселова.

К слову, инвестиционная составляющая в тарифе тоже вызывает опасения. Перевозчики хотят заложить в тариф средства для обновления подвижного состава, однако не факт, что они смогут полностью реализовать намеченную инвестиционную программу. По словам Марии Новоселовой, меньшее опасение вызывает муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс».

Кстати, во времена Автандила Биганова, инвестиционная составляющая ни разу не закладывалась. Тем не менее, транспорт ходил регулярно, без сбоев. Да и автопарк обновлялся.

- Роль личности в истории никто не отменял, - ответила на это замечание Мария Новоселова.