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Общество27 ноября 2022 22:00

На трассах Владимирской области готовы открыться 50 пунктов обогрева

В их число входят как стационарные, так и мобильные точки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Каждый год вдоль шоссе, проходящих по территории региона, готовятся так называемые пункты обогрева — это места, где водители, попавшие в трудную ситуацию, могут согреться, поесть, зарядить телефон и связаться с экстренными службами.

Чаще всего эти пункты появляются в придорожных кафе, в мотелях, а в некоторых районах открываются даже в школах и домах культуры.

- Также во Владимирской области готовы к развертыванию пять мобильных пунктов обогрева МЧС, - уточнила официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

Их готовы развернуть сотрудники Владимирского, Вязниковского, Собинского, Ковровского и Александровского пожарно-спасательных гарнизонов.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В частности, мобильные пункты чрезвычайного ведомства в 2021 году открывали в Вязниковском районе на трассе М-7 во время сильных февральских морозов. Так же, как и в стационарных, здесь создан запас продуктов, имеется микроволновая печь, ноутбук и другое оборудование.

В региональном главке МЧС сообщили, что по состоянию на конец ноября в списке стационарных пунктов обогрева записано 45 стационарных точек. Однако более точное их количество будет уточняться непосредственно к приходу холодов. Впрочем, вряд ли список сильно изменится. А водителям следует заранее знать, где можно сделать остановку в суровую зимнюю стужу, чтобы вовремя получить помощь.

Вот полный список стационарных пунктов обогрева на территории Владимирской области, которые могут быть открыты в случае прихода серьезных морозов. Большая их часть находится на федеральных трассах М-7 и Р-132, но также несколько штук расположены на других дорогах:

Владимир:

- ресторан «Княжий двор», Московское шоссе, 5а – М-7 подъезд к Иваново;

- УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» (гостиница «Доброе»),

- ул. Добросельская, д. 217, М-7 подъезд к Владимиру;

- кафе «Ямская застава», мкр. Юрьевец, Ноябрьская, д. 71-б, М-7 подъезд к Иваново;

- гипермаркет «Глобус», Суздальский проспект, д. 28, М-7 подъезд к Иваново;

- кафе «Красная шапочка», 254 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- закусочная «Лагуна», 244 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Печки-лавочки» ООО «Богатырь», 267 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Смак», 244 км. Р-132 «Золотое кольцо».

Собинский район:

- кафе-мотель «Ковчег» ООО КК «Гранд Инвест», г. Лакинск, 157 км. М-7;

- кафе «Тракт-33» «Центр обслуживания водителей», д. Демидово, 161 км. М-7;

- кафе-мотель «Лотос», д. Хрястово, 170 км. М-7.

Петушинский район:

- ресторан ОО ПОП «Русь», г. Покров, 120 км. М-7;

- кафе «Сарай» ООО «Аспект», 119 км. М-7;

- кафе «МОН Отель», ИП «Кляузов», г. Петушки, 120 км. М-7;

- кафе «ВЗС» ООО «Викон», г. Костерево, 128 км. М-7.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Александровский район:

- кафе «Дворики» ООО «Успех», д. Дворики, 96 км. М-8.

Вязниковский район:

- кафе «Постоялый двор», д. Симонцево, 271 км. М-7;

- кафе «Русь», д. Лихая Пожня, 285 км. М-7;

- кафе «Спарта», д. Коурково, 288 км. М-7;

- кафе «Сытый гость», д. Чудиново, 293 км. М-7;

- кафе «Илевники», д. Илевники, 309 км. М-7.

Гороховецкий район:

- кафе-мотель «Крутово», д. Крутово, 316 км. М-7;

- кафе «Дорожное», г. Гороховец, 334 км. М-7.

Гусь-Хрустальный район:

- кафе «Вашутинка», 344 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Бонсай», 346 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Старый баку», 379 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- ООО «Тройка плюс», 404 км. Р-132 «Золотое кольцо».

Судогодский район:

- мотель «Уют», 186 км. М-7;

- кафе «Синеборье» ООО «Ремстрой», 215 км. М-7;

- кафе «Удача», п. Тюрмеровка, 51 км трассы 17Р-1 «Владимир-Муром-Арзамас».

Киржачский район:

- ООО «ТК Булл», с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, д.2, 146 км. А-108.

Ковровский район:

- комплекс придорожного сервиса «Водолей», с. Павловское, 253 км. М-7;

- комплекс придорожного сервиса «Пестово», д. Пестово, 239 км. М-7.

Камешковский район:

- ИП Климова М.И. комплекс «Смак-1», 7 км. М-7 подъезд к Владимиру;

- ООО «Вираж», д. Хохлово, 12 км. М-7 подъезд к Владимиру;

- кафе «Пенкино» ИП Афанасьева Н.П., д. Пенкино;

- закусочная «Таверна» ООО «Спектр Плюс», 12 км. М-7 подъезд к Владимиру.

Кольчугинский район:

- МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа», д. Павловка, 35 км трассы 17А-2 «Колокша-Кольчугино-Александров- Верхние Дворики»;

- МБОУ «Стенковская средняя общеобразовательная школа», д. Стенки, 51 км трассы 17А-2;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Металлист», п. Металлист, 70 км трассы Р-17А-2.

Муромский район:

- ДК с. Булатниково, 25 км трассы Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас», с. Булатниково, ул. Кооперативная, д.3;

- ДК с. Борисоглеб, 16 км трассы Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас», с. Борисоглеб, ул. Коминтерна, 16.

Меленковский район:

- кафе-мотель ООО «Трио», 36 км трассы 17К-3 «Касимов – Муром – Нижний Новгород», с. Илькино, ул. Центральная, д. 161.

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