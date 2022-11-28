На трассах Владимирской области готовы открыться 50 пунктов обогрева

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Каждый год вдоль шоссе, проходящих по территории региона, готовятся так называемые пункты обогрева — это места, где водители, попавшие в трудную ситуацию, могут согреться, поесть, зарядить телефон и связаться с экстренными службами.

Чаще всего эти пункты появляются в придорожных кафе, в мотелях, а в некоторых районах открываются даже в школах и домах культуры.

- Также во Владимирской области готовы к развертыванию пять мобильных пунктов обогрева МЧС, - уточнила официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

Их готовы развернуть сотрудники Владимирского, Вязниковского, Собинского, Ковровского и Александровского пожарно-спасательных гарнизонов.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В частности, мобильные пункты чрезвычайного ведомства в 2021 году открывали в Вязниковском районе на трассе М-7 во время сильных февральских морозов. Так же, как и в стационарных, здесь создан запас продуктов, имеется микроволновая печь, ноутбук и другое оборудование.

В региональном главке МЧС сообщили, что по состоянию на конец ноября в списке стационарных пунктов обогрева записано 45 стационарных точек. Однако более точное их количество будет уточняться непосредственно к приходу холодов. Впрочем, вряд ли список сильно изменится. А водителям следует заранее знать, где можно сделать остановку в суровую зимнюю стужу, чтобы вовремя получить помощь.

Вот полный список стационарных пунктов обогрева на территории Владимирской области, которые могут быть открыты в случае прихода серьезных морозов. Большая их часть находится на федеральных трассах М-7 и Р-132, но также несколько штук расположены на других дорогах:

Владимир:

- ресторан «Княжий двор», Московское шоссе, 5а – М-7 подъезд к Иваново;

- УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» (гостиница «Доброе»),

- ул. Добросельская, д. 217, М-7 подъезд к Владимиру;

- кафе «Ямская застава», мкр. Юрьевец, Ноябрьская, д. 71-б, М-7 подъезд к Иваново;

- гипермаркет «Глобус», Суздальский проспект, д. 28, М-7 подъезд к Иваново;

- кафе «Красная шапочка», 254 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- закусочная «Лагуна», 244 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Печки-лавочки» ООО «Богатырь», 267 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Смак», 244 км. Р-132 «Золотое кольцо».

Собинский район:

- кафе-мотель «Ковчег» ООО КК «Гранд Инвест», г. Лакинск, 157 км. М-7;

- кафе «Тракт-33» «Центр обслуживания водителей», д. Демидово, 161 км. М-7;

- кафе-мотель «Лотос», д. Хрястово, 170 км. М-7.

Петушинский район:

- ресторан ОО ПОП «Русь», г. Покров, 120 км. М-7;

- кафе «Сарай» ООО «Аспект», 119 км. М-7;

- кафе «МОН Отель», ИП «Кляузов», г. Петушки, 120 км. М-7;

- кафе «ВЗС» ООО «Викон», г. Костерево, 128 км. М-7.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Александровский район:

- кафе «Дворики» ООО «Успех», д. Дворики, 96 км. М-8.

Вязниковский район:

- кафе «Постоялый двор», д. Симонцево, 271 км. М-7;

- кафе «Русь», д. Лихая Пожня, 285 км. М-7;

- кафе «Спарта», д. Коурково, 288 км. М-7;

- кафе «Сытый гость», д. Чудиново, 293 км. М-7;

- кафе «Илевники», д. Илевники, 309 км. М-7.

Гороховецкий район:

- кафе-мотель «Крутово», д. Крутово, 316 км. М-7;

- кафе «Дорожное», г. Гороховец, 334 км. М-7.

Гусь-Хрустальный район:

- кафе «Вашутинка», 344 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Бонсай», 346 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- кафе «Старый баку», 379 км. Р-132 «Золотое кольцо»;

- ООО «Тройка плюс», 404 км. Р-132 «Золотое кольцо».

Судогодский район:

- мотель «Уют», 186 км. М-7;

- кафе «Синеборье» ООО «Ремстрой», 215 км. М-7;

- кафе «Удача», п. Тюрмеровка, 51 км трассы 17Р-1 «Владимир-Муром-Арзамас».

Киржачский район:

- ООО «ТК Булл», с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, д.2, 146 км. А-108.

Ковровский район:

- комплекс придорожного сервиса «Водолей», с. Павловское, 253 км. М-7;

- комплекс придорожного сервиса «Пестово», д. Пестово, 239 км. М-7.

Камешковский район:

- ИП Климова М.И. комплекс «Смак-1», 7 км. М-7 подъезд к Владимиру;

- ООО «Вираж», д. Хохлово, 12 км. М-7 подъезд к Владимиру;

- кафе «Пенкино» ИП Афанасьева Н.П., д. Пенкино;

- закусочная «Таверна» ООО «Спектр Плюс», 12 км. М-7 подъезд к Владимиру.

Кольчугинский район:

- МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа», д. Павловка, 35 км трассы 17А-2 «Колокша-Кольчугино-Александров- Верхние Дворики»;

- МБОУ «Стенковская средняя общеобразовательная школа», д. Стенки, 51 км трассы 17А-2;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Металлист», п. Металлист, 70 км трассы Р-17А-2.

Муромский район:

- ДК с. Булатниково, 25 км трассы Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас», с. Булатниково, ул. Кооперативная, д.3;

- ДК с. Борисоглеб, 16 км трассы Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас», с. Борисоглеб, ул. Коминтерна, 16.

Меленковский район:

- кафе-мотель ООО «Трио», 36 км трассы 17К-3 «Касимов – Муром – Нижний Новгород», с. Илькино, ул. Центральная, д. 161.