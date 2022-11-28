Владимир является лидером по производству скота и птицы на убой

Утки на Центральной птицефабрике. Фото со страницы Константина Демидова в ВК.

Владимирская область может похвастаться своим сельскохозяйственным сектором. Как следует из прошлогодней микропереписи Владимирстата, в регионе работает 372 сельскохозяйственных предприятия, а также больше 240 тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств.

Доля занятых в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве

в прошлом году составила 29 034 человека, или 4,7 процента от общей численности занятых в экономике Владимирской области.

На 1 ноября этого года поголовье скота и птицы в хозяйствах насчитывало: 133,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 3392,8 тысячи голов птицы, 23,5 тысячи голов овец и коз, и 1,7 тысячи голов свиней.

Крупный рогатый скот и птицу в основном разводят в сельскохозяйственных организациях области (91,2% и 92,9% соответственно), а вот свиньи, овцы и козы по большей части содержатся в частных домохозяйствах (75,2% и 54,2% соответственно).

Лидером по производству скота и птицы на убой являются сельскохозяйственные организации Владимира. За десять месяцев года они произвели 51,4 процента от общего объема. В пятерку лидеров также входят Собинский район (13,4%), Юрьев-Польский район (9,7%), Суздальский район (5,9%), Кольчугинский район (5,4%), Меленковский район (2,9%).

Больше всего молока в регионе дают сельскохозяйственные организации Юрьев-Польского района. За 10 месяцев этого года они произвели 27,5 процента от общего объема валового надоя молока. Значительный объем молока также поступает из сельскохозяйственных организаций Суздальского района (18,7%), Собинского района (17,4%), Меленковского района (8,6%), Селивановского района (7,3%), Петушинского района (5,2%).

Больше всего яиц за десять месяцев получили предприятия Собинского района – 49 процентов от общего объема. Чуть меньшими показателями могут похвастаться сельхозорганизации Ковровского района (34,2%), Александровского района (10,9%), Меленковского района (4,3%) и Владимира (1,6%).

Также за прошлый год хозяйствами всех категорий было произведено 39,2 тысячи тонн мяса, 435,2 тысячи тонн молока, 593,7 миллиона штук яиц.