Во Владимирской области поддержат ответственных предпринимателей

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На прошедшем заседании областного парламента был принят новый закон, поддерживающий крупные предприятия региона. Интересно, что он был разработан совместно с заместителем полномочного представителя президента в ЦФО Артуром Ниязметовым, и является единственным в стране.

- Основной задачей закона является снижение бюрократической нагрузки на наших инвесторов, на бизнес-сообщество, борьба с коррупцией, развитие экологической составляющей и кадрового потенциала региона, - пояснил депутатам вице-губернатор Александр Ремига.

Участвовать в программе могут не все предприятия, а только те, оборот которых составляет не меньше 120 миллионов рублей в год, а количество сотрудников начинается от 15 человек. Если эти условия выполнены, предприятие должно представить социальный или экологический проект, после чего специальная комиссия решает, «ответственный» это бизнес или нет. А дальше начинается процедура рейтингования, которая проходит в три этапа.

- На первом этапе рассматривается заявка и проверяется, нет ли у компании налоговых долгов, банкротства или уголовного преследования в отношении руководителей. На втором этапе эксперты исследуют деятельность компании, в том числе инвестиционную. На третьем этапе анкетирования будет рассматриваться непосредственно сам проект, - рассказал Александр Ремига.

После того, как компания попадет в рейтинг, ей будут начисляться баллы, накапливая которые, она сможет пользоваться сокращенными бюрократическими процедурами. В частности, ответственный бизнес будет иметь право на: сокращенные сроки рассмотрения обращений в разные органы власти, содействие рассмотрению обращений в ресурсоснабжающих организациях в первоочередном порядке (например, подключение к электросетям займет один месяц вместо двух с половиной), финансовое обеспечение (возмещение) затрат или инвестиционный налоговый вычет. Также компании будут иметь преференции при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Депутаты поинтересовались, не навредит ли этот закон малым предприятиям и тем компаниям, которые только начинают свой путь. На что вице-губернатор ответил, что программа, наоборот, должна стимулировать предприятия к созданию социально-значимых и экологических проектов. К тому же, у малого бизнеса нет больших проблем из-за бюрократических проволочек в отличие от крупных.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.