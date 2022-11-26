2 дня, 16 часов, 130 мастеров: владимирцев приглашают на фестиваль «Реки-руки»

Фото предоставлено организаторами.

26 и 27 ноября в областной столице вновь пройдет полюбившийся горожанам фестиваль «Реки-руки». На этот раз местом его проведения выбрали Владимирскую областную научную библиотеку (улица Дзержинского, 3).

130 мастеров и ремесленников из нашего региона и гости из Московской, Ивановской, Нижегородской, Вологодской и Ярославской областей привезут на ярмарку изделия ручной работы.

На фестивале будут представлены как современные handmade-направления, так и традиционные промыслы: ткачество, лоскутное шитье, вышивка, плетение кружев на коклюшках, народная кукла, резьба и роспись по дереву, гончарное и кузнечное ремесла, набойка и роспись по ткани, плетение из лозы, художественное литье.

При этом на этот раз акцент будет сделан на подготовку к Новому году. На фестивале можно будет купить елочные игрушки, созданные в разных техниках, украшения для дома, предметы сервировки праздничного стола, аксессуары из кожи, бисера, камней, куклы.

Фото предоставлено организаторами.

Кроме того, владимирцы смогут своими руками сами сделать сувениры, выбрав один или несколько из 40 мастер-классов. Они будут идти нон-стопом в течение всего дня. А выбрать, действительно, есть из чего. Например, мастера предложат сделать зайчика из чайных пакетиков, лесные свечи и декорированные пеньки, расписать фигурки из гипса, магниты, глиняные игрушки и пряники, создать мыло и даже сплести свое первое кружево на коклюшках. А педагог-художник Жанна Виноградова проведет мастер-класс по живописи для взрослых и детей. С ее помощью каждый сможет создать картину акриловыми красками на холсте. Цена мастер-классов варьируется в зависимости от сложности — от 100 до 500 рублей.

Саксофонисты Дмитрий Зубков и Николай Егоров. Фото предоставлено организаторами.

Музыкальная программа фестиваля «Реки-Руки» в этом году будет не совсем обычной. 26 ноября для владимирцев сыграют местные и не только коллективы и исполнители — ансамбль «Вишенка», «Родные напевы», «Владимирская вечора», саксофонисты Дмитрий Зубков и Николай Егоров, группа «Одна ночь», лауреат всероссийских и международных конкурсов Ксения Обухова (гусли). А 27 ноября организаторы решили посвятить инструментальной музыке. Играть для гостей будут студенты Владимирского областного музыкального колледжа. Кроме того, прозвучат стихи в исполнении владимирских поэтов Надежды Корычевой и Анны Гончарей.

Оба дня фестиваль будет работать с 10 до 18 часов. Вход свободный.