Владимирская область может получить около миллиарда рублей из федерального бюджета

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24 ноября прошло заседание Заксобрания. Кроме согласования вице-губернаторов Владимирской области, депутаты в первом чтении приняли закон о бюджете на ближайшие три года. До этого его обсуждали на публичных слушаниях.

Ориентир на социалку

Напомним, что в этом году дефицит бюджета составит 7,5 миллиарда рублей. При этом объем доходов планируется в размере 83,87 млрд рублей, объем расходов – 91,38 млрд. Налоговые и неналоговые доходы - 60,8 млрд. Главный источник поступлений – это налог на доходы физических лиц, поступления от которого вырастут на 10%. Таким образом, бюджет получит 1,8 миллиардов рублей.

Львиная доля расходов — 67 процентов пойдет на социальную сферу. В частности, на образование направят 23 млрд рублей, на здравоохранение – 10 млрд рублей. Здесь и индексация зарплат бюджетников и социальных выплат, и строительство школ, детсадов, поликлиник. На реализацию полномочий в сферах экономики и ЖКХ предусмотрено 19% от общего объема расходов областного бюджета или 17,32 млрд рублей.

Надо сказать, что после публичных слушаний депутаты внесли в главный финансовый документы 32 поправки. В частности, они касаются выделения средств на привлечение в регион медработников, закупку новых автобусов для Владимира, приобретение подарочных наборов для новорожденных. Также администрации области рекомендуется рассмотреть возможность капитального ремонта владимирской больницы «Красный крест», выделить деньги на развитие кадетских классов и на обеспечение безопасности школ, в том числе, антитеррористическую.

А денег дадут?

Во время заседания депутаты уточнили у вице-губернатора Вячеслава Кузина, отвечающего за финансы, стало ли известно о каких-нибудь федеральных траншах. Он ответил, что Владимирская область может получить около одного миллиарда рублей. Однако точно это станет известно после принятия бюджета РФ во втором чтении в Госдуме.

Тем не менее, предварительно известно, что на программу по сахарному диабету должны выделить 10 миллиардов рублей. Сейчас она в стадии разработки. Ясно, что часть денег пойдет в регионы на приобретение приборов для мониторинга уровня глюкозы. Именно их уже в течение года просят у властей мамы больных владимирских детей. К делу даже подключилась областная прокуратура и бывший прокурор Владислав Малкин.

- Увеличатся средства на лекарства льготникам, но все же их будет недостаточно, поэтому большая нагрузка ложится на областной бюджет. Могу порадовать новостью, что Минпромторг выделил региону две передвижные установки для отдаленных населенных пунктов. Это, конечно, немного, но все же, - сообщил Вячеслав Кузин.

Что касается сферы образования, то на федеральном уровне планируют вернуть в школы пионервожатых, которые будут выступать в качестве воспитателей. Они должны будут вовлекать детей в разные проекты и ограждать их от деструктивного влияния. На новый проект выделят деньги, но и регион должен будет участвовать в софинансировании.

Кстати, большую часть федеральных субсидий распределят с помощью конкурсных процедур. А, значит, Владимирской области придется серьезно потрудиться, чтобы привлечь дополнительные средства. В итоге, бюджет был принят в первом чтении.