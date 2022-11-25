Дело умершей роженицы Анны Бобриковой могут прекратить по просьбе подсудимых

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ленинский районный суд Владимира продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела, в котором заведующую акушерским отделением Областного перинатального центра Марину Якушеву обвиняют в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, а главврача ОПЦ Надежду Туманову – в организации этого подлога.

За давностью лет

Перед заседанием муж умершей роженицы Анны Бобриковой Сергей Плаксин, проходящий по делу потерпевшим, рассказал о вероятности прекращения уголовного преследования врачей в связи с истекшими сроками давности. И действительно, трагические события произошли в июне 2016 года, то есть более шести лет назад, что является крайним сроком для преступления средней тяжести.

Марина Якушева и Надежда Туманова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сам Сергей Плаксин уже в ходе заседания заявил письменное ходатайство, попросив разрешить журналистам разглашать медицинскую тайну. Подсудимые и их защитники были против, но председательствующий Антон Балашов разрешение такое дал.

А после этого адвокаты Надежды Тумановой и Марины Якушевой заявили то, о чем и говорил Сергей. Они ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, согласившись с тем, что не будут иметь права на получение каких-либо компенсаций, и даже должны будут оплатить судебные издержки.

При этом даже сейчас Якушева и Туманова не признают своей вины. В итоге, представители прокуратуры попросили перенести заседание для уточнения позиции обвинения, что и было сделано.

После процесса Сергей Плаксин отметил, что был готов к такому исходу событий.

Сергей Плаксин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сроки давности действительно истекли, у них есть такое право. Я сомневаюсь, что закон позволит сделать иначе. У меня же после прекращения уголовного дела будет возможность подать гражданские иски к перинатальному центру, облздраву, обратиться в Росздравнадзор. У меня есть возможность добиться справедливости, и я буду ей пользоваться, - резюмировал Сергей, добавив, что пока не знает, какие суммы потребует с врачей.

Изменили восемь листов из истории родов

На суде гособвинитель Ольга Волгина рассказывала, как развивались события, случившиеся поздно вечером 10 июня 2016 года в стенах ОПЦ.

- Якушева, находясь на дежурстве в помещении областного перинатального центра, получила сообщение о том, что у Бобриковой после нормальных самопроизвольных срочных родов возникло маточное кровотечение, перешедшее в коагулопатическое (когда кровь не свертывается – Авт.), - сообщила представитель обвинения.

Далее, по версии следствия, Марина Якушева хоть и «осознавала опасность ситуации, но не оказала женщине экстренную медпомощь и не провела перевязку артерий».

- Якушева не выполнила экстренную операцию по удалению матки, которая, с учетом состояния Бобриковой, являлась единственным эффективным средством остановки кровотечения, - объявила Волгина.

Гособвинитель Ольга Волгина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Операцию ночью провели лишь сотрудники ОКБ, прибывшие по вызову в перинатальный центр, но было уже поздно. Все это стало причиной смерти Анны Бобриковой вечером 14 октября 2016 года в федеральном медцентре в Подмосковье.

Далее Марина Якушева и Надежда Туманова, по версии следствия, изменили восемь листов из истории родов. Причем Туманова указала Якушевой, что конкретно нужно поменять. Среди прочего были заменены данные об артериальном давлении и пульсе Бобриковой, исключили кусок про противопоказанный разрез матки и занизили данные о кровопотере.

Следующее заседание назначено на 28 ноября. В этот день станет ясно, прекратят ли это уголовное дело, или суд найдет основания для продолжения его рассмотрения.