В 2023 году дефицит бюджета Владимирской области составит 7,5 миллиарда рублей

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Публичные слушания по бюджету на 2023 и плановый период 2024-2025 годов прошли традиционно. Сначала перед депутатами выступил первый вице-губернатор Вячеслав Кузин, который представил участникам слушаний подробный доклад по основным направлениям бюджетной политики. А затем участники слушаний задали ему ряд уточняющих вопросов и приняли рекомендации к верстаемому бюджету.

Расходы исходя из возможностей, а не иллюзий

- Бюджет, как никогда, формируется в достаточно сложных и не всегда предсказуемых условиях. Особенно важно подходить к прогнозированию доходов и расходов бюджета, не опираясь на нереалистические предпосылки. Следует принимать расходные обязательства, исходя из возможностей, а не иллюзий. Главная задача – обеспечить уже существующие социальные обязательства, поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Проявлять осторожность в рыночных заимствованиях. Стоит контролировать рост расходов. Каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно, - заявил Вячеслав Кузин, сразу задав тон дальнейшим обсуждениям. После этого стало ясно, что в 2023 году легко не будет.

И действительно, если посмотреть на основные показатели регионального бюджета на 2023 год, то видно, что дефицит бюджета в этом году составит 7,5 миллиарда рублей. Объем доходов на следующий год планируется в размере 83,87 млрд рублей, объем расходов – 91,38 млрд. Налоговые и неналоговые доходы - 60,8 млрд.

Главный источник поступлений – это налог на доходы физических лиц, поступления от которого вырастут на 10%. Таким образом, бюджет получит 1,8 миллиардов рублей.

Свыше 66% расходов – социальные статьи. На образование направят 23 млрд рублей, на здравоохранение – 10 млрд рублей. Здесь и индексация зарплат бюджетников и социальных выплат, и строительство школ в Веризино, Покрове, Суздале, детсада в Доброграде и поликлиники в Собинке.

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При этом депутаты ЗС учтя, что муниципалитетам в следующем году будет непросто, и их расходы также вырастут, задумались о возможности перераспределения налоговых поступлений в пользу местных бюджетов, чтобы полномочия были подкреплены деньгами.

- От глав муниципальных образований мы получили рекомендации. Пока мы их изучаем, - сообщил вице-спикер Роман Кавинов.

Также на реализацию полномочий в сферах экономики и ЖКХ предусмотрено 19% от общего объема расходов областного бюджета или 17,32 млрд рублей. Главный дорожный проект - Рпенский проезд во Владимире - будет завершен к концу 2023 года. Также власти заявили, что будет выполнена программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным до января 2017 года.

«У всех одни желания!»

Когда же дело дошло до дискуссий, то стало весьма жарко. Причем сильнее всех фонтанировал перлами главный финансист «белого дома» Вячеслав Кузин. Который не раз подкалывал исполнителей бюджета и депутатов Заксобрания.

Так, когда у него спросили про деньги на наказы избирателей (которые собирают депутаты Заксобрания), тот выдал весьма длинный монолог, в том числе упомянув сказку о «Буратино».

Вячеслав Кузин.

- По наказам избирателей в проекте бюджета, напомню еще раз: на 2023 год выделен 1 миллиард 166 миллионов рублей; в 2024 будет 801 миллион рублей; в 2025 году — 510 миллионов рублей, – сказал Кузин. - Но я бы на чем хотел остановиться. Есть такая сказка - «Золотой ключик» про Буратино. Там ему дали 10 золотых. Что он с ними сделал? Закопал. Где золотые? Кто их украл? Где они? Где чего? Сегодня так к расходам бюджета, к средствам налогоплательщиков подходить нельзя. Сначала нужно подготовить проектно-сметную документацию, обоснование необходимости этих расходов, и только при их наличии средства появляются в бюджете, а потом идет их исполнение. А то только и слышно «А я хочу!» Все хотят. Но, когда доходит до дела, начинают говорить: «А у нас не получается». Хотеть у всех получается, а делать не у всех.

В итоге, участники публичных слушаний в конце приняли еще ряд рекомендаций к будущему бюджету. Больше всего власти просили не уменьшать финансирование ремонтов дорог в городах, а также медицины.

- Льготное лекарственное обеспечение требует финансового усиления. Особенно много комментариев на слушаниях было по состоянию больницы «Красный Крест». Она не только для пациентов города Владимира работает. Туда привозят и жителей других городов и районов области, нуждающихся в помощи. При этом пациенты благодарят врачей. Но состояние помещений оставляет желать лучшего, - рассказал председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.