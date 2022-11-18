Владимирские товары отправятся в Азию, Южную Америку и на Ближний Восток

Фото с сайта pexels.com. Автор - Suzy Hazelwood.

В свете произошедших в 2022 году событий и в условиях экономических санкций предпринимателям Владимирской области, как и их коллегам из других регионов, приходится искать новые ниши для экспорта. И регион в связи с этим разработал ряд программ, некоторые из которых стали новаторскими.

Как рассказал врио заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига, отвечающий за экономический блок региона, китайские партнеры буквально с первых дней ужесточения санкций помогли нам не только рынком сбыта, но и оказали поддержку в налаживании взаимодействия в части закупки оборудования, инструментов, сырья, а также помогли наладить логистику.

- Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с банковским сектором, так как владимирским предпринимателям приходилось не просто переходить на расчеты с партнерами из Китая и Азии, но в целом переходить на другие банки и начинать взаимодействие заново. Для этого следовало знать, к кому именно обращаться, с кем начинать работать, какие услуги и предложения существуют на азиатском рынке, - объяснил Александр Ремига.

Так что естественно, что в течение уходящего года многие компании, ранее ориентированные на Европу, взяли курс на Азию, Южную Америку и Ближний Восток. По словам Ремиги, относительно вопросов экспорта администрация Владимирской области разработала программы, которые направлены на детальное изучение рынков и работу со странами именно этих континентов и регионов.

- Мы во Владимирской области создали свой инструмент, который теперь начинает внедряться и в других регионах, которое называется «Тепловая карта». Мы проанализировали около 150 стран мира на импортные потоки — то есть те товары, которые закупаются той или иной страной больше всего. Их сопоставили с нашими экспортерами, с теми видами продукции, которые вообще производятся на территории региона, - рассказал Александр Ремига.

В итоге власти и бизнес смогли увидеть, какие страны для нас являются наиболее приоритетными, чтобы отладить с ними сотрудничество, и уже начать проводить рабочие встречи.

- Сейчас будем прицельно работать по конкретным странам, отталкиваясь от той продукции, которую производим, - сообщил Александр Ремига, однако не озвучил, какие территории избраны для экспорта.

Также власти разработали еще две программы для поддержки экспортеров. Одна из них касается финансирования тех, кто предлагает не энергетику и сырье, а конкретные товары. Сейчас определяется линейка этих товаров, после чего последует согласование с федеральным центром. После этого необходимо будет создать законодательную базу, так что процесс это не быстрый.

Следующая программа тоже касается финансирования. Александр Ремига объяснил, что власти Владимирской области проанализировали имеющуюся в стране практику и приняли решение оказывать поддержку бизнесменам-экспортерам за счет средств областного бюджета. Опять же, реализация этих мероприятий будет напрямую зависеть от величины областной казны.