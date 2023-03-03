Каждое четвертое преступление во Владимире связано с мошенничеством

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С докладом о результатах работы за минувшие 12 месяцев выступил начальник УМВД России по городу Владимиру полковник Илья Исаченко во время заседания горсовета.

Все убийства раскрыты

- За отчетный период минувшего года всего зарегистрировано 4851 уголовно наказуемое деяние, что аналогично периоду 2021 года, - объявил полковник Исаченко.

При этом он отметил, что за год было задержано 1697 преступников. В целом же ОВД Владимира рассмотрели 114 тысяч заявлений и жалоб от граждан, что на 5,5 процента больше, чем годом ранее.

Из положительных вещей отмечено уменьшение числа краж, включая квартирные, а также снижение количества грабежей и угонов.

- Хочу добавить, что число угонов снизилось значительно — с 39 до 17 фактов, - отметил начальник городской полиции.

Другой положительный момент — стало ниже общее количество тяжких и особо тяжких преступлений, правда снижение оказалось всего на 3,9 процента. Однако за весь 2022 год прослеживается тенденция к увеличению числа убийств и нанесения тяжких увечий.

- Но раскрываемость убийств, изнасилований и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на протяжении длительного периода остается на уровне 100 процентов, - добавил Илья Исаченко.

Главный полицейский Владимира рассказал, что во всех случаях эти преступления совершались или в жилых помещениях, или в местах общего пользования. Причем некоторую сложность для оперативников составил тот факт, что больше половины подозреваемых раньше в поле зрения полицейских не попадали.

Угрозы и наркотики

Но если число тяжких преступлений снизилось, то количество угроз убийством или побоев, наоборот, подросло с 628 годом ранее до 656 преступлений в 2022 году. Впрочем, это говорит лишь о том, что их стали больше выявлять. Чаще всего такие дела раскрывают участковые.

Еще две специфических категории преступлений это незаконный оборот наркотиков и незаконный оборот оружия. Илья Исаченко посетовал, что расследование дел по наркотикам несколько усложнилось из-за дистанционных схем, но это вовсе не дает наркодельцам повода расслабиться. Всего за год было раскрыто 527 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 4 килограммов запрещенных веществ, вскрыто два наркопритона и арестовано 189 наркоторговцев. Из особо крупных дел полковник Исчаенко назвал арест организованной группы в составе 15 человек из числа жителей Владимирской, Ярославской и Волгоградской областей, которые в течение года «работали» во Владимире.

Миллионы для жуликов

Общую картину изрядно портит только ситуация с мошенниками. К сожалению, жулики всех мастей продолжают с успехом дурить головы наивных владимирцев.

По словам полковника Исаченко, на долю мошенничеств в структуре преступности Владимира приходится 25,2 процента от общего числа зарегистрированных преступлений. То есть, каждое четвертое преступление связано с аферами.

В борьбе с мошенниками полицейские используют памятки, раздаваемые жителям. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Количество таких деяний за прошедший год возросло на 11,1 процента. Однако одним из основных бедствий последних лет является повсеместное распространение кибертехнологий и дистанционных мошенничеств. Рост таких преступлений за 2022 год составил 34 процента, - констатировал Илья Исаченко.

К большому сожалению, несмотря на всю проводимую работу, более 1400 жителей Владимира за год стали жертвами аферистов и отдали им в общей сложности более 300 миллионов рублей.

Начальник городской полиции отметил, что в этом плане самым главным оружием пока является профилактика, и тут он отдельно похвалил владимирские СМИ, которые активно помогают стражам порядка распространять информацию о жуликах и их уловках. Также полицейские своими силами раздали владимирцам более 15 тысяч листовок по профилактике мошенничества и провели работу с сотрудниками банков и других организаций. Последний момент дал хорошие плоды — вместе с банковскими служащими, работниками салонов связи и другими с июля удалось не допустить хищения более 50 миллионов рублей у граждан, попавшихся на удочку жуликов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СНТ спасет кавалерия

Депутаты Горсовета задали главе городской полиции волнующий многих вопрос по поводу охраны садовых товариществ от воров, на что Илья Исаченко ответил, что СНТ во Владимире с успехом патрулируется кавалерией ППС. Объезды на лошадях дают отличные плоды уже не первый год, и помимо воров полицейским нередко попадаются и наркозакладчики.