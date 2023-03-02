Владимирская больница прокомментировала историю с беременностью матери 8 детей после стерилизации

Областная клиническая больница. Фото из группы ОКБ в ВК.

2 марта "Комсомольская правда" рассказала историю мамы 8 детей из Селивановского района Амины Каримовой, которая забеременела после проведенной два года назад процедуры стерилизации, и теперь намерена обратиться в суд. Дело в том, что на стерилизацию женщина решилась из-за состояния здоровья. Из-за серьезного заболевания пазух носа врачи рекомендовали ей сделать кесарево сечение, а после не рожать. И Алина легла в ОКБ, а там попросила врачей провести эту процедуру.

В Областной клинической больнице описали свое видение ситуации. Комментарий руководство ОКБ опубликовало на своей странице в соцсетях. В нем медики указали, что выполнили процедуру в рамках установленной методики.

«Процедура стерилизации была выполнена в соответствии с установленной методикой. Эту операцию проводили два опытных врача акушера-гинеколога, имевших возможность контролировать действия друг друга. При анализе медицинской документации никаких нарушений при оказании медицинской помощи пациенту не установлено. Подобные клинические ситуации редкие и описаны в специальной медицинской литературе», - сообщили в ОКБ и привели ссылку на зарубежные источники, рассказывающие о соответствующих исследованиях.

В беседе с «КП-Владимир» независимые врачи-акушеры-гинекологи также подтвердили, что стопроцентной гарантии стерилизация не дает. Что касается Министерства здравоохранения Владимирской области, то с его стороны никакой реакции пока не последовало.

Напомним, что роды прошли в январе 2021 года, и женщина говорит, что перед началом операции еще раз напомнила врачам о стерилизации. Согласно истории родов, процедура действительно была проведена, однако в феврале 2023 года женщина на приеме у гинеколога с большим удивлением узнала, что беременна девятым малышом. Супруги Каримовы предъявили ОКБ досудебную претензию и потребовали выплатить 5 миллионов рублей компенсации.