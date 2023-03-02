Владимирская область не успеет в 2023 году отказаться от второй смены в школах

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 февраля министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова рассказала депутатам о том, как в регионе обстоит дело со школьным образованием. А потом депутаты стали задавать вопросы. Один из них коснулся темы ликвидации второй смены.

- Буквально недавно заместитель губернатора Владимир Куимов заявил в Совете Федерации, что все школы региона в 2023 году откажутся от обучения детей во вторую и третью смены, что я считаю, внушает определенные сомнения, - заявил депутат Вадим Серебров. - Может быть, вы свою позицию выскажете по этому поводу: всё же когда нам стоит рассчитывать на переход школ в одну смену?

Светлана Болтунова начала с того, что она не слышала такого высказывания Владимира Куимова. А после добавила, что вообще перед регионом поставлена задача уйти от второй смены к 2025 году.

Действительно, постановление Правительства РФ о переходе всех школ страны на обучение в одну смену было принято больше 7 лет назад. Согласно документу, процесс предполагалось полностью завершить к 2025 году. Ждут этого момента все – дети, родители, учителя. Но реальное положение дел заставляет сомневаться в том, что сроки получится выдержать.

По информации министра образования Владимирской области Светланы Болтуновой, в нашем регионе 11% школ работает в две смены. Это несколько лучше, чем в среднем по стране – там почти 16%. Понятно, что самая напряженная ситуация – в больших городах. Наиболее очевидные и действенные меры, но при этом и самые затратные – открытие новых школ. Как вспомогательные – жесткий приписной принцип зачисления.

- В этом году предстоит провести оптимизацию сети учреждений образования. У нас есть переполненные школы, а по соседству стоят те, где недобор по проектной мощности. Будем перераспределять, – обещает Светлана Болтунова.

Что касается строительства новых школ, то Светлана Болтунова отметила, что точно будут строить их в Веризино и Суздале (сроков не называют). Уже в этом году новые школы откроют двери в Коврове и Покрове – по 1100 мест, в Вязниках – на 500 мест, в селе Сновицы Суздальского района – на 240 мест, в Гусь-Хрустальном – на 350 мест. А вот александровцам придется подождать. В федеральную программу объект не попал.