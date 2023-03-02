Жителям Владимира портят жизнь 40 ночных «наливаек», но сделать ничего нельзя

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На февральском заседании владимирского Горсовета с докладом о состоянии безопасности в городе выступил начальник городского УМВД Илья Исаченко. В ходе выступления депутаты горсовета задали ему сразу несколько вопросов на тему борьбы с так называемыми «наливайками».

Все по закону

Началось с того, что депутат Дмитрий Павлов пожаловался на один из домов по проспекту Строителей, где самогонщики организовали торговлю своим продуктом прямо в квартирах. По словам народного избранника, он еще год назад приносил в полицию обращение по этому поводу, но ответа не дождался. В связи с этим он спросил, какая работа проводится в плане борьбы с «наливайками».

Полковник Исаченко ответил, что проблема с этими заведениями действительно существует: когда закрываются обычные магазины, весь их подучетный контингент устремляется туда.

- Хочу сказать одно: проверяли эти «наливайки» неоднократно. Но все они имеют лицензии, все там на законных основаниях. Сам факт того, что гражданин приходит туда в ночное время и там злоупотребляет, законодательство допускает. В дальнейшем действия этого гражданина заслуживают нашего внимания, но полномочий прийти и повесить замок на этой «наливайке», откровенно скажу, никаких нет, - объяснил депутатам начальник городской полиции.

По словам Ильи Исаченко, все, что могут полицейские, это составлять административные протоколы, если продавцы «наливаек» отпускают алкоголь несовершеннолетним. Либо когда в нарушение правил розничной торговли бутылки со спиртным выносят из торговой точки. И такие протоколы действительно составлялись не раз. Но во всех других ситуациях на работу питейных заведений сотрудники полиции повлиять не могут никак.

- На события, происходящие в этих так называемых кафе, мы конечно тоже реагируем. Несколько фактов причинения тяжкого вреда было на территории Фрунзенского района, на проспекте Мира. Мы выходили на уровень департамента (предпринимательства — авт.) по лишению их лицензии, но они говорят: «Давайте нам фактические данные, где и что они нарушают». Если есть какие-то совместные рекомендации, давайте обсудим, - предложил Илья Исаченко.

Люди жалуются

Полковника Исаченко понять можно — при всем желании он и его подчиненные не могут повлиять на то, что происходит законным путем. Регулировать работу таких заведений должны как раз депутаты, принимающие нормативные акты. Самое абсурдное, что в этой ситуации депутаты почему-то обрушились с критикой именно на исполнителя, вместо того, чтобы самим инициировать запрет работы питейных заведений по ночам.

- Вы обращались по этому поводу в МВД? - спросили народные избранники у главного полицейского Владимира.

- По поводу чего? Так просто их не закроешь, вы должны это понимать. Они действуют в правовом поле, - парировал Исаченко.

Далее депутаты спросили, как повлияли «наливайки» на уровень преступности в городе, на что полковник Исаченко заметил, что на оперативную обстановку они практически не влияют. В общей сложности во Владимире таких кафе 40 штук, и систематически люди на них жалуются, но полицейские, опять же, могут лишь выходить с проверками. Круглосуточно дежурить у питейных заведений люди в форме не могут физически, потому что людей элементарно не хватает.

Бурное обсуждение закончилось тем, с чего началось — депутаты попросили полицейских «обратить внимание на самогонщиков». К сожалению, конструктивных предложений по поводу борьбы с «наливайками» так и не прозвучало.