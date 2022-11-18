Владимир занял 23 место во всероссийском рейтинге качества общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях центр компетенций в области моделирования и транспортного планирования «Симетра» опубликовал рейтинг городов России по качеству работы общественного транспорта, в котором столица Владимирской области оказалась в третьем десятке из 82 городов.

Важна скорость перемещения

Как объясняют в компании, рейтинг составлялся по итогам первого квартала 2022 года. Сведения для него брались как из открытых источников, включая публикации СМИ, так и из официальных данных администраций, программных средств ГИС-анализа, и поисково-информационных картографических служб.

Что до системы оценки общественного мнения, то ее заменили сведения проекта «Индекс качества жизни» об уровне мобильности в городах страны, который представила «ВЭБ.РФ». Наконец, в общий зачет не пошли Москва и Санкт-Петербург.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Методика расчета весьма сложна. Составители рейтинга отметили, что он включает в себя более сотни показателей, отражающих сведения о подвижном составе и маршрутах, а также затрагивающих социально-экономические и территориальные особенности городов.

На основе этих показателей специалисты сформировали сводный перечень, в который вошли 52 расчетные характеристики.

Эти характеристики, в свою очередь, разбили на пять групп, которые позволили объективно сравнить транспортные системы разных городов между собой.

Первой группой стала «Физическая доступность» - близость остановок к жилым домам и общественным пространствам. Второй оказалась «Ценовая доступность»: предполагалось, что на проезд горожане тратят не более 7 процентов доходов и проезжают в транспорте 52 раза в месяц. Третья группа — «Функциональность транспортной сети», а проще говоря, скорость перемещения. Четвертая - «Комфорт и удобство», пятая - «Безопасность и устойчивое развитие», куда вошли потенциальные риски для пассажира, а также вопросы экологии и обновления подвижного состава.

Авторы отметили, что многие показатели нигде нормативно не закреплены, и опираются на мнение экспертов. Каждая названная группа получала итоговую оценку по 100-балльной шкале, и путем их сложения выставлялась общая итоговая цифра также в пределах 100 баллов, представляющих из себя «идеальный город».

Как дела у соседей

Первое место в рейтинге заняла Пермь, которая получила общую оценку в 73 балла. На втором месте оказался Новокузнецк с оценкой в 72,8 баллов, а третью строчку эксперты отдали Екатеринбургу с результатом в 72,7 балла.

Из наших ближайших соседей наилучший показатель получился у Нижнего Новгорода, по совокупности получившего 65,8 балла и занявшего шестое место, а также у Ярославля, который занял тринадцатое место с оценкой в 62,5 балла.

Владимиру досталась двадцать третья строчка с общим результатом в 59,4 балла. Если брать каждую из пяти групп с характеристиками в отдельности, то самым худшим показателем во Владимире стали показатели в группе «Безопасность и устойчивое развитие», где наш областной центр получил только 38 баллов из сотни, а наилучшим - «Физическая доступность» с 76 баллами. «Комфорт и удобство» во Владимире были оценены в 72 балла, «Функциональность транспортной сети» в 54, а «Ценовая доступность» в 53 балла.

Нужно сказать, что хуже нас из соседей оказались Рязань, занявшая тридцать первое место с 58,5 баллами, Иваново, откатившееся на пятидесятую строчку с результатом в 54,4 балла, и Кострома, которая с числом баллов в 52,8 заняла пятьдесят седьмое место.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Можем быть выше»

Горожане, узнавшие о результатах рейтинга, крайне скептически отнеслись к столь оптимистичным цифрам.

- Невероятно, как мы смогли получить такие баллы с нашими вечными транспортными проблемами, - пожимает плечами жительница Владимира Оксана. - Какой может быть комфорт, если машины старые, постоянно ломаются, а ценник на проезд только растет.

Владимирцы вспомнили и о зимних «транспортных коллапсах», и о частой смене перевозчиков, и о срывах в графиках движения. Кое-кто припомнил и увеличившееся число ДТП с участием общественного транспорта.

-Один врезавшийся в столб троллейбус на улице Гагарина чего стоит, - возмутился житель Ленинского района Михаил. - А падают люди в салонах так и вовсе чуть не каждый день.

Однако водители автобусов отреагировали неожиданно. Одни заявили, что 23 место это вполне адекватный результат, а другие и вовсе обиделись, заявив, нам положено быть выше.

- Конечно, мы не сравнимся с мегаполисами. У нас курсируют старые, «убитые» «Мерседесы», которые сыпятся, коптят и выделяют массу вредных выбросов. Но у нас ходят и машины большого класса, вместимостью до 100 человек. Опять же, если этот коптящий «Мерседес» сломался, его оперативно возьмут на жесткую сцепку и отбуксируют в гараж, где быстро отремонтируют, - рассказал водитель одной из крупных компаний-перевозчиков. - Хотя если брать страну в целом, то 23 место вполне для нас справедливо, но не ниже.

Другой шофер заметил, что в рейтинге мы могли бы быть еще выше, но зачастую сами пассажиры к жалобам на срывы графиков «приписывают всякие ужасы».

- И соляркой в салоне пахнет, и кондуктор хамит, и машина грязная — чего только не скажут. Вот и получается 23 место, а мы могли бы занять хотя бы девятнадцатое, - рассуждает собеседник. - Это с учетом того, что во Владимире дороги лучше, чем в тех же Рязани или Иваново.

Впрочем, представители перевозчиков признают, что и проблем предостаточно, так что до первых строчек рейтинга дотянуть пока не выйдет. Зато на следующий год кое-кто из компаний пообещал обновить подвижной состав, если все пойдет по плану, а там, быть может, и рейтинг вырастет.