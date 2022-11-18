Как во Владимире, Коврове и Муроме изменятся цены на такси

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Таксопарки совместно с Яндексом решили скорректировать тарифы в такси во Владимирской области. Изменение стоимости поездки будет практически незаметным для пользователей. Корректировка проводится плавно, чтобы спрос на поездки не снизился, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Так, если раньше жители Владимира за поездку в «Экономе» длиной, к примеру, четыре километра и продолжительностью девять минут платили 94,80 рубля, то теперь ее стоимость будет 101,80 рубля. В Коврове проезд по аналогичному маршруту стоил 101,80 рубля, теперь он обойдется пассажирам в 107,30 рубля. Изменения коснутся и Мурома. Там в «Экономе» восьмиминутная поездка длиной в четыре километра раньше стоила 90,50 рубля, теперь она обойдется в 95 рублей.

В таксопарках пояснили, что корректировка тарифов поможет водителям частично компенсировать затраты на обслуживание автомобиля. Кроме того, данные меры помогут привлечь на линию больше водителей, вследствие чего повышающий коэффициент в час пик и непогоду будет срабатывать реже.