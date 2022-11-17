Новый глава Владимира Дмитрий Наумов озвучил программу развития города

Дмитрий Наумов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

16 ноября депутаты владимирского Горсовета выбрали нового мэра областного центра. Им стал Дмитрий Наумов. А перед избранием они выслушали его программу развития города. В ходе своего выступления Наумов коснулся самых злободневных вопросов, волнующих владимирцев. Речь шла о строительстве жилья, общественном транспорте, медицине. И хотя Дмитрий Наумов постарался по максимуму уйти от конкретики, главный тезис его программы прослеживался четко — на все нужны средства.

Экономика и промышленность

Первым, на чем остановился новый мэр Владимира, оказалась промышленность.

- Начну с нее, так как экономика является основным приоритетом развития любого муниципального образования. Экономический рост — это один из основных показателей отношения людей к власти и, конечно же, это рост зарплат и пополнение бюджета. Разделить эти вещи практически невозможно, - заявил Дмитрий Наумов.

Предпринимателям следует помогать различными программами, созданием «ниш и условий» для деятельности, лизингом и консультативной помощью. Дмитрий Наумов надеется, что на уже существующих промышленных площадках города получится создавать экономические зоны, где можно «закрепить ряд производств».

- Но мечтать о резком скачке, что завтра появится большая денежная сумма, не стоит. Планировать нужно из сумм, которые есть в бюджете, - резюмировал градоначальник и добавил, что ему удавалось в два раза увеличивать казну Гороховецкого района за счет внебюджетных источников.

Вопросы ЖКХ

Задачей администрации новый мэр города видит в модернизации жилищно-коммунального комплекса, который сейчас, по его словам, «во многом устарел». В частности, Наумов предлагает принимать участие в различных федеральных программах, наподобие программы «Чистая вода», а также участвовать в национальных проектах.

Проще говоря, для модернизации городской сферы ЖКХ нужны очень серьезные средства, а так как свои ресурсы в бюджете города ограничены, то лучше добиваться получения федеральных денег.

Депутаты проголосовали за Дмитрия Наумова единогласно. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Общественный транспорт

Говоря об обновлении подвижного состава, Дмитрий Наумов заметил, что модернизацией заниматься, конечно, необходимо, но преждевременно ставить задачу, чтобы все автобусы в городе оказались не старше пяти лет. По его словам, у нас в регионе даже школьные автобусы имеют десятилетний срок эксплуатации.

Что до троллейбусов, то их тоже следует обновлять, в связи с этим новый мэр обещал оперативно подключиться к вопросу сорванных торгов на поставку новых машин.

А вот создание выделенных полос для общественного транспорта градоначальник пока считает несвоевременным.

- Выделенные полосы не всегда возможно применить у нас. Достаточно плотная застройка исторического центра не позволит это сделать. Следует делать их на новых магистралях, но смотреть, насколько полосы эффективны по каждому отдельному маршруту, - объяснил Дмитрий Наумов.

Дороги и парковки

Говоря о перегруженности дорог транспортом в областном центре, Дмитрий Наумов уточнил, что оптимальным вариантом для Владимира будет создание Северного объезда города, чтобы увести с Пекинки федеральный трафик.

- Что до строительства мостов и развязок — это жизненно необходимые задачи, которые будут стоять перед администрацией на ближайшие годы, - заверил Наумов, имея ввиду и второй мост через Клязьму.

А вот с парковками не все так однозначно. Наумов признал, что придется чем-то жертвовать — в каких-то дворах стоянки придется делать вместо зеленых зон, так как водители все равно станут ставить автомобили на траве. Еще один вариант - возведение подземных или спиральных паркингов, но тут градоначальник не дал никакой конкретики, заявив лишь, что это далекие перспективы.

Здравоохранение, спорт, образование

Дмитрий Наумов рассказал, что сам на днях ходил в поликлинику, и оказалось, что машину оставлять приходится очень далеко от входа, намекая на то, что доступность медучреждений гордостью города не назовешь. Решить этот вопрос можно лишь одним способом, по мнению градоначальника – властям областного центра предстоит налаживать диалог с облздравом.

Всего в конкурсе участвовали три кандидата. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что до школ, то новый градоначальник опять же заявил о необходимости строительства новых учебных заведений в новых микрорайонах, а также обратил внимание на рассмотрение уровня качества существующего образования.

В плане спорта Дмитрий Наумов заявил, что перед муниципальной властью стоит вовлечение в занятия спортом не только профессионалов, но и любителей, и напомнил, что благодаря помощи области во Владимире построят большой спорткомплекс. Правда, в лучшем случае он появится лет через пять.

Жилищный вопрос

Дмитрий Наумов заметил, что при строительстве нового жилья необходимо опираться на тот «фундамент», который оставили после себя прежние власти города.

- При застройке тех или иных микрорайонов мы видим, что пытаются сделать все и сразу — натыкают спортивных и детских площадок. Доходит почти до абсурда. Следует учитывать возраст и контингент жителей, чтобы не было так, чтобы пожилым людям негде было посидеть, кроме детской площадки, - заявил Дмитрий Наумов.

Также он заметил, что планировать возведение новых домов следует только в привязке к генплану и множеству других документов, чтобы стройка не остановилась из-за какой-то мелочи.

Туризм

Дмитрий Наумов заявил, что, помимо осмотра памятников ЮНЕСКО и наличия прогулочных зон, гостям города можно будет предложить в перспективе и промышленный туризм, показывая работу тех или иных предприятий. Однако надеяться на пополнение бюджета от туризма не следует.

- Туризм — это лицо города, которое однозначно нужно развивать, но локомотивом для развития экономики, который поднимет экономику города, он не будет. У нас с вами нет туристического сбора, - резюмировал Дмитрий Наумов.