Власти Александровского района против строительства мусороперегрузочной станции, но ищут альтернативу

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже третью неделю в Александровском районе не утихают разговоры о появлении у поселка Маяк мусороперегрузочной станции, с которой отходы будут увозить на свалку в Бабанино.

Местные жители и чиновники были шокированы таким известием, так как два года назад александровцы уже протестовали против строительства мусороперегрузки. Местных жителей не устраивало, что ее собираются строить близко к жилым домам, а проект, по их мнению, не соответствовал правилам землепользования и застройки и требованиям к санитарно-защитной зоне. К тому же в районе уже есть мусоросортировочная станция. Тогда вопрос, вроде как, был закрыт. Но вдруг о мусороперегрузочной станции снова заговорили.

Местные жители тут же вновь объединились и смогли собрать больше 1700 подписей против. Поддержали их чиновники и депутаты.

- Проект широко обсуждался и на сходах, и советом народных депутатов, который направил свои замечания. Администрация Александровского района также направила свои предложения по проекту. Но при этом мы должны понимать, что региональный оператор имеет право и обязан предлагать те изменения, которые будут совершенствовать его работу. Что он и сделал, предложив изменить логистику транспортировки отходов, - отметила в совместном эфире ЦУР Владимирской области и телеканала «Губерния-33» Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района. - На последней встрече была предложена альтернатива — собственникам нашей местной мусоросортировки предлагается разместить мусороперегрузочную станцию у них. Сейчас это предложение находится в стадии обсуждения.

Если региональный оператор и сортировочная станция договорятся, это снимет массу проблем. И хотя появление мусороперегрузочной станции не снимет нагрузку, но хотя бы позволит уплотнять мусор и сократить количество транспорта.

- К тому же, не будет мусора без сортировки, а также будут выполняться показатели по переработке отходов, - отметила Анна Кузнецова.

Общественные обсуждения корректировки территориальной «мусорной схемы» будут проводиться до 29 ноября. Только после этого станет ясно, одержат ли вторую победу жители Александровского района или нет.

А вот что касается рекультивации свалки, то тут радоваться нечему. Власти в одностороннем порядке расторгли контракт на разработку проекта рекультивации. Подрядчик подготовил документы, однако проект не соответствовал требованиям техзадания. Теперь придется разыгрывать новый контракт.