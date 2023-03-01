Во Владимирской области единые выплаты получат родители более 22 тысяч детей

. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января этого года произошло объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Сегодня единое ведомство носит название Социального фонда. Благодаря слиянию люди могут обращаться по всем социальным вопросам в единый офис клиентского обслуживания.

- Все необходимые меры господдержки можно оформить в рамках «одного окна», что существенно экономит время. То есть пенсионеры, предпенсионеры, семьи с детьми, инвалиды могут обращаться туда, куда им удобнее – будь то ближайшая клиентская служба Социального фонда России или МФЦ, – сообщил управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области Антон Курбаков.

Объединение выплат

С начала года в регионе появилось единое пособие, которое объединило выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет, плюс пособие для беременных. За первые два месяца выплаты одобрены на 22 200 детей до 17 лет, а также для 920 беременных женщин. С момента старта выплат Владимирский Социальный фонд перечислил семьям более 245 миллионов рублей.

Напомним, что на единое пособие могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума. Во Владимирской области этот минимум установлен на уровне 13 944 рубля.

Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через Госуслуги. Остальные сведения проверяются специалистами Фонда.

Кстати, с введением единого пособия расширились и возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на одних и тех же детей.

Социальные выплаты стали больше

С 1 февраля ряд социальных пособий и выплат были проиндексированы на 11,9 процента. В частности, повышение коснулось материнского капитала. Теперь его размер на первого ребенка вырос с 524 до 589 тысяч рублей, а на второго ребенка - с 693 до 779 тысяч.

Проиндексированы также ежемесячные денежные выплаты инвалидам всех групп. Эта выплата для инвалидов I группы выросла с 4 430 до 4957 рублей, для инвалидов II группы - с 3164 до 3 540 рублей, для инвалидов III группы - с 2 532 до 2 834 рублей.

Были увеличены и пять различных пособий на детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, а также множество других выплат, пособий и компенсаций. Всего отделением фонда было проиндексировано 20 различных выплат и пособий.

46 миллионов для медиков

С начала года положены новые социальные выплаты и медикам. На данный момент 5 737 медработников получили выплату на общую сумму 46 миллионов 871 тысяча рублей.

- Работу по начислению выплат медикам мы активно продолжаем. Наши специалисты назначают выплату и перечисляют медицинским работникам средства по мере поступления реестров работников из медорганизаций. Поддержку получают все, кому положена выплата. Самим медикам самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или собирать справки не нужно, - подчеркнул Антон Курбаков.

Антон Курбаков. Фото: Виктория СУХОВА

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты - от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области сохранены все клиентские службы Пенсионного фонда, которые стали клиентскими службами Социального фонда. Они находятся по прежним адресам. Всего у нового фонда 19 клиентских служб в регионе, из них две во Владимире: на улице Мира, 61 и на Октябрьском проспекте, 47-б.

КСТАТИ

С 23 февраля номер единого контакт-центра Социального фонда России изменился на новый – 8-800-1-00000-1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За консультацией на выставку

С 1 по 4 марта специалисты Владимирского Социального фонда будут участвовать в работе межрегиональной выставки «Мир женщин», которая традиционно пройдет в Экспоцентре. Владимирцы смогут проконсультироваться у специалистов фонда по самым различным вопросам: материнский капитал, назначение различных выплат на детей, включая единое пособие, назначение и выплата пенсий и пособий.