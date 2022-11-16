Максиму Ануфриеву из Вязников, страдающему редкой болезнью, удалось получить спасительное лекарство

Фото из архива героя публикации.

Недавно мы писали о том, что вязниковец Максим Ануфриев, страдающий спинально-мышечной атрофией и получивший право на лечение дорогостоящим препаратом «спинраза», из-за бюрократических проволочек остался без третьего укола, столь необходимого в самом начале лечения. К счастью, ситуацию удалось исправить.

Приятная неожиданность

Когда произошла досадная заминка с препаратом, который департамент здравоохранения не смог закупить вовремя, Максим вынужден был вернуться из больницы домой, а мы обратились в облздрав с официальным запросом, попросив разъяснить произошедшее.

В главном медицинском ведомстве региона через несколько дней ответили, что закупка «Нусинерсена» (таково официальное название «спинразы») проводилась «в соответствии с законодательством». А вот касаемо срыва терапии и ее последствий директор облздрава Артем Осипов сообщил следующее.

«Инициация лечения осуществляется согласно инструкции по применению лекарственного препарата в интервале 1-63 дня с сохранением суммарной суточной дозы. После инициации лечение будет продолжено по схеме «одно введение каждые четыре месяца». Суждение об эффективности лечения будет возможно не ранее чем через 12 месяцев от его начала», - сообщил Артем Осипов, не вдаваясь в другие подробности.

К счастью, Максим Ануфриев сообщил, что его срочно направили в Областную клиническую больницу делать третий укал «спинразой» - препарат все-таки завезли.

- В прошлую пятницу меня вызвали, а в субботу ввели препарат, - поделился Максим. - По словам сотрудников департамента, лекарство они закупили на этот и на следующий год, и мои источники это подтверждают. Тем не менее, мы с адвокатом будем направлять официальный запрос, чтобы нам предоставили все документы.

Подтвержденные изменения

- Слава Богу, терапию не сорвали, попали «в последний вагон»: по сути, прошлая суббота была последним днем, когда без последствий для здоровья можно уложиться в график 63 дня, - поделился радостью Макс.

По словам молодого человека, хотя облздрав и указал, что о действии препарата можно судить лишь через год после начала терапии, но по факту уже сейчас он чувствует улучшение.

- Мне стало гораздо легче дышать, значительно легче разговаривать и просто легче сидеть. Банальный пример — сегодня меня случайно толкнули, а я не упал и удержался, - рассказывает Максим Ануфриев. - Если же говорить о подтвержденных, задокументированных изменениях, то если до начала терапии объем моих легких составлял 15 процентов, то после третьего укола составляет уже 18 процентов.

Омрачила радостные события лишь одна печальная новость — уже по пути из больницы домой Максиму сообщили, что его родной отец, призванный на специальную военную операцию на Украине, погиб. Несмотря на то, что с папой Максим давно не жил, это стало для него очень грустным событием.

- Это выбило меня из рабочего ритма, но теперь пытаюсь восстановиться и снова начать работать, писать музыку, снимать видео. Буквально только что я закончил съемки очередного видеосюжета, в котором говорю, что не бывает хорошего без плохого, а плохого без хорошего — это баланс вселенной: мы что-то теряем и что-то приобретаем, но в любом случае всегда необходимо верить в лучшее, - не теряет оптимизма наш герой.

Мы будем дальше следить за судьбой Максима Ануфриева и ходом его лечения уникальным препаратом.