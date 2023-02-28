Владимирская область попала в десятку регионов с низкой безработицей

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По итогам четвертого квартала прошлого года уровень безработицы в России составил 3,7 процента. Она снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась.

Любопытно, что эксперты полагали, что на фоне сворачивания бизнеса иностранных компаний, можно ожидать ухудшения на рынке труда, однако этого не произошло. Даже, наоборот, по итогам прошлого года уровень безработицы снизился до исторического минимума.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2022 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составил 1,6 процента. В лидирующую группу с показателем менее 2,5 процентов вошли Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Чукотский автономный округ, Владимирская область, Курская область, Хабаровский край и Самарская область.

В 33 регионе уровень безработицы по итогам четвертого квартала прошлого года составлял 2,2 процента. За год область улучшила свои показатели на 1 процентный пункт. В среднем, чтобы найти новое место работы, владимирцам понадобится 6,4 месяца.

По данным регионального Министерства труда и занятости, на 24 января этого года на бирже стояли 3998 человек, а количество вакансий почти в 4 раза превышало эту цифру — 15771. Однако не стоит забывать о том, что не все безработные встают на биржу. Поэтому на самом деле сейчас активно ищут работу больше 16 тысяч человек.

Топ профессий, востребованных в регионе, возглавляют швеи – на платформе «Работа России» заявлено 2,5 тысячи таких вакансий. Далее следуют операторы, слесари, врачи, инженеры, медсёстры, уборщики территорий, водители и менеджеры. Также работодателям области требуются затяжчики обуви, такелажники, переводчики, но представители таких профессий не зарегистрированы в региональных центрах занятости населения.

Если посмотреть на наших соседей, то Рязанская область занимает 13 место (2,6 процента), Ивановская область расположилась на 23-й строчке (3,1 процента), за ней следует Московская (3,2 процента). Нижегородская область заняла 50 место (3,8 процента), а Ярославская — 66 место (4,8 процента).

В шести регионах — Карачаево-Черкесской республике, на Алтае, в Чеченской республике, Дагестане, Северной Осетии безработица превысила 10 процентов. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Ингушетии, где уровень безработицы составил 28,4 процента.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области пройдет специализированная ярмарка вакансий

28 февраля в 10 часов откроется специализированная ярмарка вакансий, на которой жители региона смогут задать вопросы и пройти предварительные собеседования. Очное и онлайн участие подтвердили 9 работодателей из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Коврова и Петушинского района. В этот раз областные предприятия заявили более 300 вакансий для опытных работников и новичков. Требуются рабочие и специалисты технических и инженерных специальностей. Например, НПК «Автоприбор» необходимы инженер-конструктор, инженер-технолог и технические специалисты. Кольчугинский завод «Электрокабель» набирает оплётчиков проводов, волочильщиков, опрессовщиков, инженеров, токарей, наладчиков технологического оборудования и других технических специалистов. Завод трубопроводной арматуры в Гусь-Хрустальном предлагает работу для инженера-конструктора, станочников широкого профиля, формовщиков, программистов и других.

Ознакомиться с предложениями можно в филиалах Центра занятости населения Владимирской области: во Владимире – на ул. Белоконской, 6А; в Гусь-Хрустальном – на ул. Маяковского, 15; в Камешково – на ул. Свердлова, 5А; в Кольчугино – на ул. Володарского, 40А.

Следующая ярмарка вакансий состоится в марте.