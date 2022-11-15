Владимирцы отдают за ипотеку 59 процентов от своей зарплаты

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Последние десять лет стали настоящим бумом ипотечного кредитования в России. По итогам прошлого года было выдано 1,9 миллиона кредитов, а в 2020 — 1,8 миллиона. На сегодняшний день около семи миллионов семей имеет ипотеку.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе.

Согласно исследованию, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило чуть менее 50 процентов. Для семьи с одним работающим ипотека является обременительной в финансовом плане. Если работают и муж, и жена, то нагрузка на семейный бюджет снижается вдвое.

В десяти регионах-лидерах рейтинга ежемесячный платеж не превышает 40 процентов от зарплаты, получаемой на руки. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает платеж (26,8 процента). На второй строчке — Магаданская область с результатом 29,2 процента. Также хороший уровень отмечается в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, в Мурманской области и в Камчатском крае. Зарплаты в этих северных и удаленных регионах высокие, а спрос на жилье из-за сурового климата небольшой.

Владимирская область находится в середине рейтинге, занимая 47 место. В среднем жители региона берут в банке 3,1 миллиона рублей на 278 месяцев (23 года с небольшим). Каждый месяц они вынуждены отдавать за ипотеку 59,1 процента от своей зарплаты, что выше, чем в среднем по стране. При этом надо напомнить, что ипотека в нашем регионе доступна лишь 35 процентам семей, а по уровню зарплат владимирцы остаются одними из самых бедных в стране. Средней зарплаты хватает только на два фиксированных набора товаров.

Москвичи отдают за ипотеку 51,3 процента зарплаты. Даже, несмотря на дороговизну недвижимости в столице, зарплаты позволяют с относительным комфортом брать ипотечные кредиты. А вот остальные географические соседи Владимирской области заняли места ниже нас. Так, жители Ярославской области платят за ипотечное жилье 59,4 процента своей зарплаты, жители Рязанской области — 61,9 процента, жители Нижегородской области — 65,8 процента, жители Ивановской области — 72,3 процента.

Кстати, последнее место в рейтинге занимает Карачаево-Черкесия, где на платежи требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе.