На центральной улице Мурома возродят Извозчицкую площадь

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Горожане были удивлены, когда совершенно неожиданно перекресток улиц Московская и Льва Толстого, прямо напротив Вознесенской церкви, оказался закрыт на некие ремонтные работы, а чуть позже перекрыли едва не половину улицы Московской, заставив машины и автобусы следовать в объезд.

Сюрпризы на площади

К 13 ноября вместо асфальта у Вознесенской церкви всю проезжую часть замостили брусчаткой. После рабочие вскрыли тротуары по обеим сторонам улицы Московской от улицы Льва Толстого до улицы Артема, то есть на протяжении более чем полукилометра. Также по обеим краям проезжей части срезали часть асфальта. Как объяснили в администрации, рабочие занимались перекладкой коммуникаций и заменой бордюров.

Все бы ничего, но из-за этих работ центральную улицу Мурома полностью обездвижили — потоки машин, включая общественный транспорт, вынужденно перебрались на соседние дороги. Да и пешеходам приходится непросто, ведь на Московской расположена масса магазинов и организаций, включая городской отдел полиции.

- Скорее всего, улицу Московскую сделают пешеходной, потому и брусчатку кладут, - поделился мыслями муромлянин Игорь. - Разговоры о «пешеходке» давно ходили, так что ничему не удивимся. Вот только пробки будут большие, машин-то в городе много.

Однако местные власти заверили, что пешеходной улица не станет. Зато в скором времени центр города преобразится.

- Смысл выделения Т-образного перекрестка на пересечении улиц Московская и Льва Толстого брусчаткой заключается в том, что вокруг Вознесенской церкви будет создано единое пространство, состоящее из четырех зон, расположенных вокруг нее и пока друг с другом не связанных. Здесь же на пешеходной зоне (на тротуаре — авт.) частично будет установлена имитация брусчатки XIX века, чтобы показать, какой площадь была в те времена, но ходить по этой имитации не будут. Дело в том, что раньше Вознесенская площадь называлась Извозчицкой — здесь была самая крупная стоянка извозчиков, откуда они разъезжались по всему городу. Что касается движения, то каким оно здесь было, таким и останется, улицу никто не перекроет, - рассказал официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В итоге, машины просто поедут прямо по брусчатке, которая, по замыслу властей, послужит еще и подобием лежачего полицейского, ведь относительно асфальта она несколько приподнята. На самой «Извозчицкой-Вознесенской» площади градоначальники обещают сделать приятные сюрпризы, которые пока держатся в секрете.

К зиме должны уложиться

Кипящие вдоль улицы Московской работы – тоже часть реконструкции исторического центра города. Покрытие тротуаров также выполнят из брусчатки, причем сделают это не только на улице Московской, но также частично на улицах Ленина и Первомайской, чтобы привести их в некий единый вид. Тут же приведут в порядок или создадут с нуля парковочные карманы, которых в центре Мурома очень не хватает. Этим сейчас и занимаются на Московской.

- Зеленые насаждения также будут выстроены более геометрически правильно — больные растения удалили, и весной состоится посадка крупнолистных деревьев, - объяснил Юрий Иринчук.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии объяснили, что никакой подоплеки в том, что работы начали осенью, нет. Летом в Муром приезжал губернатор Александр Авдеев, которому глава города Евгений Рычков представил проект реконструкции. После этого область выделила необходимые деньги, и с сентября началась подготовка. Особую сложность вызвало еще и то, что тротуары вдоль домов проходят и по территориям организаций, с которыми пришлось договариваться. Однако на зиму в раскопанном виде одну из главных городских артерий никто оставлять не станет.

- Наша задача сделать все как можно быстрее. Скорее всего, работы займут еще около полутора недель, после чего движение будет открыто. По окончании реконструкции пешеходы и автомобили снова пойдут и поедут по Московской, а общественный транспорт вернется на прежние маршруты, - резюмировал Юрий Иринчук.