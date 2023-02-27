Ковровские спасатели уже год не могут получить новый гидравлический инструмент

После взрыва гарнизон остался без инструментов и машины. Фото Натальи Никитиной.

Летом минувшего года Поисково-спасательный отряд Коврова в результате взрыва служебной машины остался без нового транспорта и инструментов. Как оказалось, ситуацию не удалось поправить до сих пор.

Медлить нельзя

ПСО города Коврова — это профессиональные спасатели, которые занимаются очень широким кругом деятельности — от дежурств на пляжах и вскрытия дверных замков до выездов на серьезные ДТП и ЧС с пострадавшими.

Отряд давно сетовал на старую технику, и в 2022 году горадминистрация Коврова наконец-то приобрела для них «Соболь» со всей необходимой экипировкой. Но радость была недолгой — 18 июля в ходе проведения аварийно-спасательных работ в гаражном кооперативе города раздался взрыв, в результате которого машина была полностью уничтожена, а двое спасателей получили серьезные ожоги и долго лечились. К счастью, люди выздоровели, а вот технику восстановить до сих пор не удалось.

Дежурной смене спасателей пришлось возвращаться в старую машину и доставать старые инструменты. Из нового чудом уцелели только лом и компрессор. В первую же ночь после взрыва спасатели отправились на ДТП с пострадавшими, и там их сильно подвел гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) — большие «клещи», при помощи которых они разрезают металл и достают людей из разбитого транспорта.

Власти Коврова в течение всего 2022 года повторяли одно и то же: «Денег нет» - и обещали, что на будущий год, возможно, финансирование все же найдут.

Тем временем спасатели уже не единожды сетовали, что с ГАСИ имеются проблемы, и без нового инструмента не обойтись. Последний случай показал, что медлить в этом вопросе не стоит.

Инструмент ГАСИ.

Рано утром 20 февраля на трассе М-7 «Волга» тягач с полуприцепом после ударов об отбойники завалился набок и рухнул, перегородив всю часть дороги в сторону Москвы. К сожалению, водитель погиб.

На место ДТП вскоре примчались сотрудники ПСО Коврова. Оценив обстановку, спасатели поняли, что водителю уже не помочь, и спешить уже, как ни цинично звучит, некуда.

- Но если бы человек был жив, со старым инструментом нам пришлось бы тяжко. Справедливости ради — вскоре прибыли коллеги из Вязников, у которых инструмент был, - поделился спасатель ПСО Коврова Михаил Быков.

«В результате экономии»

К большому сожалению, в наступившем 2023 году власти Коврова так и не смогли найти средства на обеспечение экипажа, который спасает человеческие жизни. Начальник городского МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Игорь Догонин лишь разводит руками.

- Вопрос решить никак не удалось, так что пока новых инструментов ждать не приходится. Мы обращались в область (в Правительство Владимирской области — авт.), но пока ничего, если только муниципалитет поможет. 21 февраля на горсовете я докладывал по этому вопросу, но денег пока нет, - объяснил Игорь Догонин.

По словам руководителя управления ГО и ЧС, в бюджете нынешнего года оснащение спасателей не предусмотрено. Но даже если средства найдутся, сразу ГАСИ не купят.

- В любом случае, сначала будем брать автомобиль, потому что, имея инструмент и не имея средства доставки, работать невозможно, - заявил Игорь Догонин и признал, что старые машины ПСО действительно пора менять.

Также Догонин добавил, что на автомобиль требуется около 7 миллионов рублей, а полный комплект инструментов стоит около 3,5-4 миллионов.

В мэрии Коврова подтвердили, что в ближайшей перспективе городским спасателям ждать особенно нечего. Деньги можно получить только в рамках сложившейся экономии, но какой она будет и будет ли вообще — сказать пока трудно.

Тем временем ковровчане уже готовы сами скинуться на важный для спасателей инструмент. Жители не раз предлагали это сделать через соцсети, но спасатели пока надеются решить вопрос через власти.