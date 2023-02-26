Во Владимир приедут Найк Борзов и группа «Любэ»

Группа "Любэ". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый весенний месяц в областной центр с концертами и спектаклями приедут звезды российской эстрады. Билеты уже стремительно раскупают. Так что следует поторопиться, тем более что многие культурные события будут доступны по Пушкинской карте.

Классика, рок и поэзия

4 марта в Областном дворце культуры состоится большой сольный концерт группы «Любэ». Характерной особенностью группы является невероятное количество хитов - песен, которые стали поистине народными: «Атас», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и много-много других. Это песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день. Начало в 18 часов. Цена билета — 1600-6100 рублей.

13 марта в Арт-холле выступит группа «Пикник» с новой программой «Веселый и злой». В частности, появится на сцене гитара с тремя грифами. Музыканты исполнят шесть новых песен и полюбившиеся хиты «Египтянин», «У шамана три руки», «Иероглиф», «Из мышеловки», «Фиолетово-чёрный» и другие. Начало в 19 часов. Цена билета — 1900-6100 рублей.

17 марта в областной филармонии выступит оркестр «Виртуозы Москвы» со своим бессменным руководителем Владимиром Спиваковым. Репертуар музыкантов богат и многогранен: на их концертах можно услышать классику и современные композиции. В программе концерта: Моцарт, Шнитке, Чайковский. Начало в 18.30. Цена билета — 1800-3000 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

"Виртуозы Москвы". Фото: Евгения ГУСЕВА

25 марта в стенах концертного бара «Цех» состоится живой концерт Найка Борзова. «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» — хиты, которые знает каждый поклонник рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире. Начало в 20 часов. Цена билета — 1500-3000 рублей.

Спектакли

11 марта в Областном дворце культуры и искусства покажут спектакль по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». Эта пьеса о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина. Они сказали друг другу неправду. Неправду, которую они приняли за правду. Это смешная и горькая история, как Он и Она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. В главных ролях: Виктория Тарасова и Кирилл Гребенщиков. Начало в 19 часов. Цена билета — 900-2600 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

18 марта в Арт-холле представят спектакль «Парфюмер». Продюсерский центр 10 лет вел подготовку к проекту «Парфюмер», ведя переговоры с автором романа «Парфюмер. История одного убийцы» Патриком Зюскиндом. В главных ролях: Андрей Носков и Мария Семушкина. Начало в 19 часов. Цена билета — 1100-2900 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

21 марта в Арт-холле покажут спектакль «Мастер и Маргарита». Действие происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. В роли Маргариты актриса Ольга Кабо. Начало в 19 часов. Цена билета — 1000-2000 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

Ольга Кабо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

24 марта на сцене Арт-холла покажут спектакль «Раскольникоff», по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Классическая постановка с элементами современности, понятных для публики любого возраста, где размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Романовича Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов. В главных ролях: Иван Николаев, Елена Проклова, Сергей Маховиков, Владимир Большов, Светлана Клаус, Руслан Банковский и другие. Начало в 20 часов. Цена билета — 1300-4100 рублей.

Для детей и их родителей

6 марта в Арт-холле покажут иллюзионный спектакль-сказку «Алиса в стране чудес». В один прекрасный вечер девочка Алиса сталкивается с волшебным зеркалом и попадает в чудесный мир! Там она знакомится с Шляпником, им предстоит пройти огонь и воду, познакомиться с большим количеством персонажей и даже сразиться с тёмной королевой! Все основано на профессиональных фокусах и иллюзиях артистами театра Москвы. Начало в 18 часов. Цена билета — 900-1900 рублей. Доступно по Пушкинской карте.

кадр из мультфильма "Алиса в Стране Чудес".

23 марта в Арт-холле представят музыкальную сказку на льду «Аладдин в стране волшебных снов». Красочное ледовое шоу, оригинальные номера в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра «Ледяной фабрики», авторские костюмы, интерактивные игры с залом, песни, захватывающий сюжет и сказочная атмосфера на льду запомнятся взрослым и детям. Начало в 18.30. Цена билета — 600-1500 рублей.