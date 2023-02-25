Во Владимирской области предлагают ввести систему наставничества среди врачей

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О сохранении медицинских кадров в больницах Владимирской области говорят уже не первый год. В очередной раз заговорили о них в Законодательном собрании 33 региона на последнем заседании комитета по социальной политике. Поводом стали недавние увольнения в Александровской и Суздальской районных больницах.

Разница в зарплатах бьет по кадрам

Поговорить об этом захотели представители фракции «Справедливая Россиия», а конкретно депутат Наталья Пронина, которая сама работает врачом-гинекологом в Александровской районной больнице. И у нее накопились вопросы к главврачу ЦРБ Валерию Янину.

Она заявила, что закрывать приемный покой в новой современной поликлинике в Струнино – ошибка, а также раскритиковала главврача за увольнение из-за изменения штатной численности опытного врача Лилии Вороновой, награжденной Орденом Пирогова.

- При массовом увольнении докторов ухудшается качество оказания услуг населению. В Александровском районе очень много жалоб: не могут попасть к онкологу – некоторые больные ждут несколько месяцев! Это же серьезный диагноз, надо срочно ехать и лечить. Невозможно попасть ни к кардиологу, ни к окулисту, – заявила Наталья Пронина, уточнив, что у увольнений есть две причины: серьезная разница зарплат врачей даже одной специальности и конфликты с главврачом.

- Кто-то получает 30 тысяч рублей, кто-то за 100. Те, кто меньше, конечно, сразу уходят, - считает Пронина.

На высказывания Натальи Прониной главврач Александровской ЦРБ ответил, что в последнее время больница наоборот стала развиваться.

- Мы реструктурировали коечный фонд, укрепили хирургическую службу. Например, долгое время не выполнялись лапароскопические операции, теперь выполняются. Проводятся сложнейшие, часто даже уникальные, операции и в травматологии. Создаются новые отделения, используется простаивающая годами сложная аппаратура. В наше лор-отделение поступают пациенты даже с соседних районов. В этом году готовится к открытию региональный сосудистый центр, - парировал Валерий Янин.

При этом он не видит «повального» увольнения врачей – кто-то уходит на пенсию, им на смену приходят молодые врачи. По его словам, в последние два года принято на работу специалистов больше, чем уволилось. Онколога тоже нашли, и скоро он выйдет на работу.

Как заставить передать опыт?

Отдельно на заседании комитета коснулись вопроса омоложения кадров и сохранения преемственности в работе медиков. Часть депутатов увидела в приходе в больницы региона молодых врачей разрыв традиций.

Ряд депутатов сказал, что в силу своего опыта и многолетней практики врачи «старой закалки» могут подсказывать, взращивать свою смену. Проблема только в том, что у них нет никаких стимулов этим заниматься. Поэтому на комитете предложили проработать вопрос о наставничестве и возможные инструменты для удержания врачей «старой гвардии».

Кроме того, в решении социального комитета ЗС есть рекомендация изучить штатные расписания и численность сотрудников в больницах области. Это поможет исправить перегибы, оптимизировать работу медицинских учреждений, убрав нефункциональные должности и найдя те, которых не хватает сильнее прочих, а также нивелировать разницу зарплат. Наконец, комитет рекомендует администрациям больниц теснее работать с местной общественностью и представителями МСУ.

Также члены комитета предложили Законодательному Собранию провести депутатские слушания где-нибудь в апреле, где будут заслушаны уже полноценные стратегические планы и решения для всей области. Может быть, будут какие-то предложения на федеральный уровень.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Определенные споры на заседании комитета ЗС вызвала информация, что в Александровской райбольнице оказывают похоронные услуги. На уместность и моральный аспект этого у участников обсуждения взгляды оказались полярные.

По инициативе областного Минздрава будет создана выездная группа из депутатов ЗС, представителей Правительства региона и врачей, которая определит, насколько необходимы в больнице (и вообще в больницах) похоронные услуги.