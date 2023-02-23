Застройщик ЖК «Дуброва парк-2»: «Возобновление строительства в ближайшее время не планируется»

Пятый корпус ЖК "Дуброва парк-2". Фото предоставлено дольщиками.

На днях дольщиков проблемных объектов строительства в городе Владимире вновь пригласили на встречу в областную администрацию. Напомним, что 14 февраля областной арбитражный суд вынес решение об отказе банкротства компании «Интерстройвладимир», которая принадлежит застройщику Игорю Другову.

Адвокат застройщика представил судье документы, которые говорят о том, что компания Другова заключила договор на крупную сумму, и если перед ней выполнят обязательства, то выплаченных денег хватит на то, чтобы достроить дома.

Однако на встрече с дольщиками Игорь Другов заявил, что в настоящий момент денег у него нет, и когда они появятся, неизвестно. Поэтому он для ускорения строительства и предлагает дольщикам доплатить за возведение домов. Причем у всех дольщиков значатся разные суммы. Например, в ЖК «Дуброва парк-2» речь идет о восьми тысячах рублей за квадратный метр, а вот жителям дома на улице Никитской и вовсе предлагают скинуться по 11 тысяч рублей за «квадрат».

По словам дольщиков первого корпуса ЖК «Дуброва парк-2», Другов недавно встречался с ними и фактически поставил перед фактом, что необходимо подписать дополнительное соглашение, иначе он затянет строительство еще лет на пять. Тем более что разрешение на возведение объекта ему уже продлили до 2024 года.

- Пока я не планирую возобновить строительство. Но если дольщики согласятся на доплату, то тогда смогу возобновить стройку первого и четвертого корпусов уже в мае-июне. Про работы на пятом корпусе речи пока не идет. На этот объект требуется больше вложений, и чтобы его достроить даже при доплате дольщиков, мне придется искать собственные средства, - подчеркнул Игорь Другов.

Дольщиков невнятный ответ застройщика не устроил, тем более что четвертый корпус отказывается вкладывать дополнительные средства, в пятом корпусе проголосовали «против» 91 процент собственников. Больше того, владимирцы, которые брали ипотеку, просто не понимают сам механизм доплат — как они могут заключить дополнительное соглашение с застройщиком без разрешения банка? Где им взять еще полмиллиона?

Дольщики пятого корпуса окончания строительства уже не ждут — говорят, что дом стоит нетронутым уже год, и от конструкций отваливаются куски бетона. Игорь Другов с этим не согласен. Он считает, что объект в порядке и консервировать его не намерен.

К слову, дольщики поинтересовались у регионального замминистра архитектуры и строительства Надежды Долинской, собирается ли Фонд подавать апелляцию. Оказалось, что областное Правительство направило в Фонд запрос, чтобы узнать их позицию, но ответа пока не получили.

Чиновники попросили Игоря Другова до 20 марта встретиться с дольщиками всех корпусов и собрать подписи «за» или «против» доплат, после чего составить две обновленные дорожные карты с предоставлением необходимых сумм для окончания строительства и сроков.

- Мы боимся, что Другов может подтасовать согласие дольщиков на доплаты, поэтому собираемся сами собрать подписи, что мы выступаем против и доплат, и продления сроков. Сейчас мы рассылаем письма и в следком РФ, и ФСБ, и на федеральное телевидение. Наверное, скоро выйдем с плакатами к «белому дому», - резюмировала дольщица пятого корпуса Ольга Анисимова.