Владимирцы попросили вернуть автобус №18С в Юго-Западный район

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Разговоры о том, что «восемнадцатый» стал неудобен после того, как его маршрут существенно урезали, ходят во Владимире уже давно. Теперь горожане снова подняли этот вопрос, так как работа транспорта в областном центре пока оставляет желать лучшего.

Сами владимирцы объясняют, что автобусов №24С становится меньше, что в особенности негативно сказывается на жителях Юго-Западного района. Именно поэтому приходится искать альтернативу.

- Такой альтернативой в свое время был маршрут №18С, который ехал через весь город и практически дублировал часть «двадцать четвертого», - объясняет житель Юго-Западного Антон. - Теперь его зачем-то пустили до «Рябинки», что совершенно неудобно. Насколько мне известно, наши жители уже писали обращения в горадминистрацию по поводу возвращения «восемнадцатого», но пока никаких ответов не получили.

Напомним, что до «Рябинки» эти автобусы пустили с целью сократить интервалы движения, так как машин на линии маршрута №18С совсем немного, а ходят они в микрорайон Лесной, фактически расположенный на территории Камешковского района. Соответственно, «отрезав» от него целую часть города со спальным районом, интервалы действительно сократились.

Кстати, не все считают, что этот автобус нужно перенаправить назад в 8-ЮЗ. Например, жители улицы Балакирева предлагали пустить его вместо «Рябинки» к ним, так как единственный автобус №2, курсирующий с этой улицы, как говорится, днем с огнем не сыскать, а троллейбусы №10 идут только до вокзала.

В мэрии Владимира рассказали, что обращения от жителей действительно получили и рассмотрели их, но вынуждены огорчить — пока сохранится статус-кво.

- Автобусный маршрут №18С «Лесной-Рябинка» организован в целях транспортного обслуживания микрорайона Лесной. Продление его до «Юго-Западной» приведет к увеличению протяженности и, как следствие, к увеличению интервала движения, что ухудшит транспортную доступность жителей микрорайона Лесной, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Проще говоря, если сделать так, как хотят жители Юго-Запада, станет хуже тем, кто живет в Лесном, так что на это в мэрии не пойдут. Вариант с переносом конечной на улицу Балакирева также не рассматривается.

Тем не менее, недовольным владимирцам власти предлагают добираться с улицы Нижней Дубровы до площади Победы троллейбусами №1 и №5, а также автобусами №1С, 9С, 11С, 12С, 14, 16С, 17, 23, 24С, 25, 26 и 27.

- Организация дополнительного дублирующего автобусного маршрута на этом участке не планируется, - заключили в мэрии.

Кстати, жители ЮЗ предлагали и вовсе пустить «восемнадцатый» не по Верхней Дуброве, а по улице Сперанского, однако градоначальники объяснили, что это пока невозможно, так как на Сперанского нет подходящей инфраструктуры, в частности — не оборудованы остановки, подходы к ним и пешеходные переходы. В мэрии добавили, что сейчас этот вопрос прорабатывается, но конкретных дат пока не имеется.