Жителям Владимирской области на их инициативы выделили 11,5 миллиона рублей

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Уже несколько лет в регионе существует практика выполнения инициатив от населения за счет средств областных властей. Действует она следующим образом: депутаты регионального Заксобрания собирают наказы от своих избирателей, потом выбирают наиболее интересные и необходимые, после чего на них закладываются средства в региональном бюджете. Но есть условие, денег выделяется лишь на половину работ, остальное жители должны собрать сами в виде «добровольных пожертвований».

И вот областные власти отчитались в том, сколько и кому выделят на их инициативы. Деньги получат жители 22 муниципальных образований. В общей сложности они собрали на свои «хотелки» 11 миллионов 494 тысячи рублей. Точно такая же сумма в качестве софинансирования выделена из областного бюджета.

На что же пойдут средства? Вот на что:

- городу Коврову выделено 352,36 тысячи рублей на благоустройство тротуара;

- Андреевскому сельскому поселению Александровского района - 110,45 тысячи рублей - на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Зиновьево и Паткино, уличное освещение в деревне Бакино, благоустройство колодца в деревне Еловки;

- Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района - 210 тысяч рублей - на мощение проезжей части в деревне Кожино;

- Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района - 2 миллиона 579,1 тысячи рублей - на мощение проезжей части в деревнях Морозовка, Великово, Слукино, Арефино и посёлке Галицы, благоустройство колодцев в деревне Малые Лужки;

- Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района - 1 миллион 124,41 тысячи рублей - на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в селе Гришино и деревне Новцо, благоустройство водоёма в деревне Новцо;

- Гусь-Хрустальному району - 1 миллион рублей - на ремонт участка автодороги в посёлке Великодворский;

- посёлку Анопино Гусь-Хрустального района - 250 тысяч рублей - на устройство искусственного покрытия хоккейного корта;

- Краснооктябрьскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района - 50 тысяч рублей - на устройство летней сцены в посёлке Красный Октябрь и приобретение мебели в Дом культуры посёлка Анопино;

- Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района - 8,3 тысячи рублей - на дооборудование детской площадки и уборку мест общего пользования в посёлке Новки, ликвидацию аварийного дерева в посёлке им. Карла Маркса;

- Второвскому сельскому поселению Камешковского района - 300,45 тысячи рублей - на благоустройство водоёма в селе Второво;

- Киржачскому району - 1 миллион 796,46 тысячи рублей - на мероприятия по разработке проектно-сметной документации для газификации деревень Захарово и Рожково;

- Ковровскому району - 158,29 тысячи рублей - на содержание автодороги в деревне Суханиха;

- Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района - 73,5 тысячи рублей - на игровую площадку в селе Давыдовское, ликвидацию аварийного дерева в деревне Красная Гора;

- Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района - 15 тысяч рублей - на ликвидацию аварийного дерева в селе Дубки, ремонт уличного освещения в деревне Берёзовая Роща;

- Илькинскому сельскому поселению Меленковского района - 35,5 тысячи рублей - на обустройство общественного колодца в деревне Мильна;

- Ковардицкому сельскому поселению Муромского района - 6 тысяч рублей - на ликвидацию аварийного дерева в деревне Михалёво;

- Новлянскому сельскому поселению Селивановского района - 10 тысяч рублей - на мощение участка земли в деревне Новлянка;

- Собинскому району - 2 миллиона 702,95 тысячи рублей - на организацию газоснабжения жилых домов в деревнях Чижово и Василево, ремонт автодороги в деревне Толпухово;

- Колокшанскому сельскому поселению Собинского района - 150 тысяч рублей - на приобретение детской площадки для посёлка Колокша;

- Толпуховскому сельскому поселению Собинского района - 17 тысяч рублей - на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Подвязье;

- Черкутинскому сельскому поселению Собинского района - 108 тысяч рублей - на благоустройство зелёных насаждений в селе Черкутино;

- Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района - 436,5 тысячи рублей - на создание зоны отдыха в селе Сорогужино, обустройство шахтного колодца в деревне Дроздово.