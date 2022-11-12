Во Владимире откроется обновленная экспозиция «Музея советского детства»

Фото музея.

Однажды Чебурашка радостно воскликнул: «Мы строили, строили и, наконец, построили!» Вот и обновленный «Музей советского детства», который можно увидеть в Центральном парке культуры и отдыха, гостеприимно распахнет свои двери вновь.

Новый сезон откроется уже в эти выходные, 12 и 13 ноября в 11 и 14 часов. Юных владимирцев и их родителей ждет интерактивная программа-экскурсия, где они встретятся с любимыми персонажами мультфильмов и кинофильмов советской детворы! Организаторы обещают интересные и увлекательные игры эпохи ХХ века, загадочные перемещения и зашифрованные слова, а также приятный бонус в виде бесплатного посещения экспозиций для участников программы!

Фото музея.

Только переступив порог музея, вы сразу перенесетесь в атмосферу советского периода и узнаете, какой интересной и яркой была жизнь советского ребёнка. В ходе экскурсии сможете увидеть основные экспозиции музея: «Комната смеха», «История СССР в марках», которые были усовершенствованы и модернизированы, а также познакомиться с новыми тематическими пространствами - такими как «Красный уголок», «Советский быт, досуг и развлечения» и «Мини-кинозал», позволяющий вернуть зрителя в то прекрасное время, когда было всего несколько телевизионных каналов, и просмотр мультфильмов был настоящим праздником. Большинство экспонатов музея можно потрогать, покрутить и повертеть в руках.

Все это стало возможным благодаря приобретению специального музейного оборудования, тематического инвентаря и современных мультимедийных технических средств за счет грантовой поддержки в размере 1,9 миллиона рублей.

Фото музея.

Напомним, «Музей советского детства» открылся осенью 2020 года. Здесь можно увидеть игрушки, которыми играли наши родители, на стене одного из залов расположена большая школьная карта мира (туристы крепят флажки на место, откуда они приехали), также очень занимательным экспонатом является пианино марки «Владимир» - музыкальный инструмент, сопровождавший детство многих и многих советских школьников. А еще тут можно покататься на аттракционах и даже сыграть в советские игровые автоматы, которые находятся в рабочем состоянии. Есть экспозиция, посвященная работе советской милиции. Посетители смогут не только посмотреть представленные экспонаты, но также пообщаться с милиционером, попробовать свои силы в сборке-разборке настоящего пистолета и автомата, попытаться снять с себя наручники, а также примерить форму следователя. А любители ретро-фотографий наверняка оценят фотозону «Мой адрес - не дом и не улица. Мой адрес - Советский Союз». Каждый элемент фона, каждая его деталь - от обоев на стенах до самой маленькой статуэтки - являются подлинными предметами ушедшей эпохи.

КОНКРЕТНО

График работы музея: среда – воскресенье, 11.00-19.00. Цена билета: детский - 100 рублей, взрослый - 200 рублей.