Разбитые в ходе строительства М-12 дороги 33 региона начнут восстанавливать весной 2023 года

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Когда в этом году во Владимирской области шло активное строительство платной федеральной трассы М-12 жители много жаловались на то, что тяжелая дорожная техника разрушает местные дороги. И практически сразу же областные власти пообещали, что все дороги восстановят. Однако первый участок ввели в строй, скоро закончат второй, а восстановлением дорог пока никто не занимается.

В ходе прямого эфира в ЦУР Владимирской области директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков заверил, что про дороги никто не забыл, и все их восстановят в обязательном порядке.

- Во-первых, хочу сказать, что издержки при таких глобальных стройках неизбежны, - сказал Николай Теняков. – И, конечно, региональные дороги не выдерживали ту нагрзку, что на них свалилась. Но по весне дорожные работы на разбитых дорогах обязательно начнутся. Тут была следующая договоренность – подрядчики, отвечавшие за строительство, сразу получали средства на поддержку дорог, которые использовались для подвоза строительных материалов. Так что деньги у них есть. И сейчас их они и используют для восстановления дорожного полотна.

По оценке Николая Тенякова, речь идет где-то о 140 километрах дорог Владимирской области. При этом есть еще около 300 километров дорожного полотна, по которым есть предварительная договоренность с «Автодором».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Этот вопрос рассматривается в правительстве РФ, потому что касается он не только Владимирской области, но и других регионов, где проходит М-12. Предполагается выдавать федеральные целевые субсидии регионам, и они уже будут ремонтировать дороги самостоятельно, - рассказал Николая Теняков.

Кстати, в последнее время М-12 стала регулярно упоминаться как один из вариантов путей объезда тех или иных пробок, возникших из-за многочисленных ремонтов. М-12 предлагают использовать для объезда тем, кто собирался ехать по мосту через Клязьму на Южном объезде. Или тем, кто не хочет стоять в пробках на трассе М-7 в Петушках и Покрове.

Но что делать, если ехать надо, к примеру, в Иваново, а есть только М-7 и пробки во Владимире? В ЦУРе спросили у Николая Тенякова о том, когда будет построен Северный объезд Владимира. И ответ был не утешительным.

- Мы дважды обращались в Правительство РФ по этому вопросу, и ответ от них был таков: в Стратегии развития страны строительство Северного объезда Владимира предусмотрено, но не ранее 2028 года. До этого времени нам нужно самим как-то решать проблему трафика на М-7 во Владимире, а также сложности с дорогой на Иваново. Собственно одним из этих решений и стало будущее расширение дороги на Суздаль до четырех полос, - сказал директор департамента транспорта.

Напомним, что расширение суздальской дороги должно быть завершено к 2024 году, что станет подарком городу на 1000-летие. Да и остальным водителям, как видно, тоже должно облегчить жизнь.