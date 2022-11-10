Владимирская область будет участвовать в пилотном проекте по цифровой записи к врачам

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Осенью вопрос записи к врачу становится особенно острым. Всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом, а теперь и добавившийся к ним коронавирус приводит к тому, что люди по телефону не могут дозвониться до регистратуры (там постоянно занято) и вызвать врача себе или ребенку или записаться на прием.

А тут директор областного департамента здравоохранения Артем Осипов в эфире ЦУР Владимирской области рассказал, что скоро областную медицину ожидают еще одно усовершенствование. И оно как раз связано с записью к врачам.

- Сейчас по всей стране реализуется пилотный проект, в котором мы также участвуем. Заключается он в том, чтобы создать централизованную систему записи к врачам. В регионе будет создана служба, которая будет иметь на руках расписание абсолютно всех врачей. И специалисты служба будут распределять запись к врачам, время и так далее, - заявил Артем Осипов. – Но тут надо добавить, что пока мы находимся лишь в процессе настройки этой системы. Так что сроков я назвать не могу.

А пока Артем Осипов посоветовал жителям региона пользоваться существующими четырьмя способами. Владимирцы могут позвонить по номеру 122 или могут воспользоваться регистратурой, там, где этот вид записи еще существует, так как во многих поликлиниках от него уже отказываются. Также Артем Осипов напомнил о существовании интернет-портала «Регистратура-33», а также мобильного приложения «К врачу». Последнее завязано на Госуслугах. Так что без учетной записи на портале приложение не заработает.

- Тут главное, чтобы хватало врачей, - резюмировал Дмитрий Лавров, директор ЦУР Владимирской области, который беседовал с Артемом Осиповым.

Проблему нехватки кадров должен в перспективе решить медицинский вуз, который, если все пойдет по плану, начнет обучать студентов уже в сентябре 2023 года. Пока же в корпусе напротив ЦУМ «Валентина» завершены подготовительные работы, в рамках которых определено, где будут располагаться аудитории, кабинеты, лаборатории.

- Теперь в ближайшее время там начнутся ремонтные работы, а параллельно МИАЦ определяет профессорский состав будущего вуза, - заявил Артем Осипов.

Напомним, что еще в июле между администрацией Владимирской области и руководством Приволжского исследовательского медицинского университета был заключен договор на открытие в регионе филиала вуза.

Программа по созданию филиала ПИМУ во Владимирской области одобрена на 10 лет с финансированием порядка 1 миллиарда рублей в год. В институте планируется открыть 100 бюджетных мест на специальность «Лечебное дело». Затем по мере развития факультета будут открыты и узкие направления. Курс будет шестилетним. Предполагается и ординатура, и дополнительное образование для практикующих врачей.